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Oto yedek parçası bir anda yanmaya başladı: 2 saat de kontrol altına alındı

Oto yedek parçası bir anda yanmaya başladı: 2 saat de kontrol altına alındı

08:123/04/2025, Perşembe
DHA
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İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında maddi hasar meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında maddi hasar meydana geldi.

Bursa'da oto tamir dükkanı ve yedek parça mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bursa'daki yangın, saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi 14'üncü Sokak'ta bulunan oto tamir dükkanı ve yedek parça mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde büyük çapta hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.



#bursa
#nilüfer
#yangın

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