Evinde yangın çıkan 88 yaşındaki kadını gözyaşlarına boğuldu: İtfaiye erleri teselli etti

Antalya'nın Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3399 Sokak'taki 2 katlı müstakil evin giriş katında, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Evde uyuyan ve kardeşi Meryem Akkay'ın (20) uyarısıyla odada yangın çıktığını gören Kerem Akkay (23), kapı önünde oturan babaannesi Hamide Akkay'ı evden uzaklaştırdı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren Kerem Akkay, bir yandan da su hortumuyla alevleri söndürmeye çalıştı. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarına başladı. Ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Elektrik prizindeki kısa devreden kaynaklandığı üzerinde durulan yangında, evin bir odası tamamen yandı. Yangında ağabeyiyle beraber kendisini dışarı atan Meryem Akkay, gözyaşlarını tutamadı. Babaanne Hamide Akkay ise komşularının verdiği sandalye üzerinde oturarak ekiplerin çalışmasını izledi. Söndürme işlemlerinin ardından 2 itfaiye eri, kadının yanına gidip elini tutarak teselli etti.