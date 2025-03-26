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Antalya'da hastanede yangın çıktı: Hastalar tahliye ediliyor

Antalya'da hastanede yangın çıktı: Hastalar tahliye ediliyor

12:3426/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
DHA
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Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle acil servis ve hastane boşaltılmaya başlandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle acil servis ve hastane boşaltılmaya başlandı.

İtfaiye merdivenleri ile tahliye edildiler

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde çıkan yangın sonrası B Blok'un üst katlarında duman nedeniyle mahsur kalan hastalar, itfaiye araçlarının merdiveniyle indirildi. Dumandan etkilenen çalışanlar ve hastalara, ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. Yoğun bakım servisinden çıkarılan hastalar ise yakınlardaki hastanelere sevk edildi. AFAD ve UMKE ekipleri, tahliye çalışmalarına destek verdi.


#yangın
#İtfaiye
#Antalya
#Hastane

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