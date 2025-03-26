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Sarıyer'de 25 katlı otel inşaatının dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'de 25 katlı otel inşaatının dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü

11:0926/03/2025, Çarşamba
DHA
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Ekiplerin müdahale ettiği yangın, söndürüldü.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, söndürüldü.

Sarıyer'de yapımı devam eden 25 katlı otel inşaatının 10'uncu katında dış cephe izolasyon kaplama çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Aynı inşaatta Kasım ayında da yangın çıkmıştı.

Sarıyer Hacıosman'da 25 katlı otel inşaatının 10'uncu katında dış cephe izolasyon malzemelerinin alev alması sonucu yangın çıktı. Yangını gören işçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Binada hasar meydana gelirken, uzun süredir boş olduğu öğrenilen inşaatta 16 Kasım 2024'te de yangın çıkmıştı.





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