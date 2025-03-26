Sarıyer'de 25 katlı otel inşaatının dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer Hacıosman'da 25 katlı otel inşaatının 10'uncu katında dış cephe izolasyon malzemelerinin alev alması sonucu yangın çıktı. Yangını gören işçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Binada hasar meydana gelirken, uzun süredir boş olduğu öğrenilen inşaatta 16 Kasım 2024'te de yangın çıkmıştı.