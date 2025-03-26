Arnavutköy'de fabrikanın elektrik panosunda yangın çıktı

Arnavutköy'de fabrikaya ait elektrik panosundaki patlamalar paniğe neden olurken çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, sabah saatlerinde Taşoluk Mahallesi'ndeki fabrikanın elektrik panosunda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle elektrik panosunda meydana gelen patlamalar nedeniyle mahalleliler panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri patlamaların ardından çıkan yangını büyümeden söndürdü.
Elektrik panosundaki patlamalar ve çıkan yangını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.