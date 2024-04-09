Bayram tatili boyunca radarlar geceleri de devrede olacak

Bayram tatili başlamadan sürücülere, "Aşırı hızdan kaçının, lütfen çocuklarınızı üzmeyin. Annelerinizi, babalarınızı, eşinizi, sevdiklerinizi üzmeyin. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil ve aklımızdan çıkarmayalım, 'Hayatla yarışılmaz.'" uyarısında bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AA muhabirine, şunları kaydetti:
"Denetimlerimizin tek amacı var, Ramazan Bayramı tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması, onlara sarılması. Bu nedenle bayram tatili boyunca 24 saat esasına göre gece ve gündüz radarlı trafik kontrolleri ile hız ihlallerinin yapılmaması için denetim yapıyoruz."
Bu kapsamda, Ankara'da Özal Bulvarı'nda mobil radar aracıyla gece yapılan denetim, görüntülendi.
Ankara Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Özgür Gencer de denetimin ardından yaptığı açıklamada, trafik kazalarının yüzde 38'inin ve can kayıplarının yüzde 50'sinin aşırı hız kaynaklığı olduğunu belirterek, şunları söyledi:
Uzun süreli yolculuklarda her 2 saatte mola verilmeli
Gencer, tedbirlerin iki katına çıkarıldığını belirterek, sürücü ve yolculara, şu uyarılar bulundu: