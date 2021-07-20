Bayram tatili İSFANBUL Tema Park’ta şölene dönüşecek

Türkiye’nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı İSFANBUL Tema Park, bayram tatilinde ailece eğlencenin tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Eğlence, uluslararası hijyen standartlarına sahip tedbirler çerçevesinde açık havada gönül rahatlığıyla yaşanacak.

Dokuz ay süren uzun bir aradan sonra 10 Temmuz günü kapılarını açan İSFANBUL Tema Park, Kurban Bayramı tatilini eğlenceyle geçirmek isteyenlere özel benzersiz bir tatil deneyimi sunacak. Aile boyu eğlencenin tadını çıkarmak isteyen misafirler, alınan üst düzey hijyen önlemleri doğrultusunda hem eğlenceye doyacak hem de adrenalini maksimum seviyede yaşayacak.

“Nerede o eski bayramlar?” diyenlerin öncelikli adresi olmaya hazır İSFANBUL Tema Park, eğlencenin yanı sıra bünyesinde bulunan ve 7’den 70’e herkesin damak zevkine uygun kafe ve restoranlarında da eşsiz lezzetleri ile acıkanlara lezzet şöleni sunacak.

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Eski Bayramlar Tadında Eğlenceler

İsfanbul Tema Park’ta Yaşanacak

Uzun bir aranın ardından yeniden hizmet vermeye başladıklarını belirten İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, eski bayramlar eğlencelerini aratmayacak nitelikte hizmet vermeye hazır olduklarını söyledi. Bu süreçte en önem verdikleri konunun çalışanlarının ve misafirlerin sağlığı olduğunu da vurgulayan Tonger, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uzun süren pandemi döneminde sevdiklerimizle birlikte keyifli ve eğlenceli vakitler geçirmeye büyük özlem duyduk. Hayatın normale dönmesinin ardından kutlayacağımız bu bayrama tüm hijyen önlemlerimizi alarak hazırlandık. İsfanbul Tema Park olarak misafirlerimize eski bayramlar tadında hizmet vereceğiz. Misafirlerimiz güvenle ve gönüllerince eğlencenin tadını çıkaracaklar”

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Bayramda aile boyu eğlence İSFANBUL Tema Park’ta

Bayram tatilinin en iyi adresi olan İSFANBUL Tema Park’ta tüm yaş gruplarına hitap eden 30’a yakın eğlence ünitesi bulunuyor. Bunların arasında 100 km hıza çıkan dünyanın en iyi 4. Roller Coaster “Nefeskesen”, İstanbul’un Fethi’ni insansı robotlarla anlatan “Fatih’in Rüyası”, “Adalet Kulesi”, “Viking” ve “King Kong” gibi üniteler yer alıyor.

Bayramı bayram tadında geçirmek isteyenler için İSFANBUL Tema Park’ın kapıları, bayramın birinci günü 12.30- 21.30; iki, üç ve dördüncü günü ise 11.30-21.30 saatleri arasında ziyaretçilerine açık olacak.