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ANKARA

Bayram tatilinin 7 günlük kaza bilançosu: 68 ölü, 520 yaralı

Bayram tatilinin 7 günlük kaza bilançosu: 68 ölü, 520 yaralı

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde, yapılan tüm uyarılar ve alınan tüm önlemlere karşın yine çok sayıda ölümlü ve yaralamalı kaza oldu. Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 17.00'ye kadar yurt genelinde meydana gelen toplam 161 kazada, 68 kişi öldü, 520 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Bayram tatili boyunca, çok sayıdaki kaza en az 68 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatili boyunca, çok sayıdaki kaza en az 68 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatili için 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimi sonrası vatandaşlar, tatil yörelerine ya da memleketlerine gitmek için yola çıktı.

Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde tatilciler yollarda yoğunluğa neden olurken, alınan tüm önlemlere ve yapılan tüm uyarılara karşın çok sayıda kaza meydana geldi. Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 17.00'ye kadar 161 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 68 kişi öldü, 520 kişi de de yaralandı.

* Cuma günü saat 18.00'den gece yarısına kadar Van Balıkesir, İzmir, Kayseri, Konya, Kırıkkale ve Elazığ'da meydana gelen 7 ayrı kazada, 10 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı.

* Bayram tatilinin ilk günü olan Cumartesi; Van, Kayseri, Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman, Düzce İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Karabük, Malatya ve Mersin'de meydana gelen 25 kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 65 kişi yaralandı.

* Bayram tatilinin 2'nci günü olan Pazar; Trabzon, Kocaeli, Malatya, Antalya, Afyonkarahisar, Bartın, İstanbul, Aksaray, Sakarya, Kocaeli, Kütahya ve Mersin’de meydana gelen 23 kazada, 10 kişi yaşamını yitirdi, 66 kişi yaralandı.

* Tatilin 3'üncü günü ve Arife günü olan Pazartesi günü ise Karabük, İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Osmaniye, Antalya, Çorum, Tokat, Şanlıurfa, Adıyaman, Aksaray, Bartın, Kütahya, Manisa, Zonguldak, Niğde ve Muğla’da meydana gelen 28 kazada, 11 kişi yaşamını yitirdi, 69 kişi yaralandı.

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* Bayram tatilinin 4'üncü günü ve Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü olan Salı günü, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Sivas, Mersin, Kahramanmaraş, Antalya, Kayseri, Bingöl, Gaziantep, Sinop, Çanakkale, İstanbul, Düzce, Balıkesir, Denizli, Aksaray, Sivas, Niğde'de meydana gelen 22 kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, 88 kişi yaralandı.

* Bayram tatilinin 5'inci günü ve Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü olan Çarşamba günü ise 23 kaza oldu. Bursa, Konya, Tekirdağ, Denizli, Kayseri, Burdur, Adıyaman, Antalya, Kırıkkale, Denizli, Zonguldak, Adana, Kocaeli, Hatay, Mersin, Gaziantep, Kütahya ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazalarda, 13 kişi öldü, 74 kişi de yaralandı.

* Bayram tatilinin 6'ncı günü ve Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü olan Perşembe günü Antalya, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Aksaray, Hatay, Adana, Düzce, Çorum, Aydın ve Kırıkkale'de 15 kaza meydana geldi. Bu kazalarda, 4 kişi öldü, 80 kişi de yaralandı.

* Tatilin 7’nci günü olan 7 Haziran Cuma günü saat 17.00'ye kadar 18 kaza meydana geldi. Gaziantep, Adıyaman, İstanbul, Adana, Erzincan, Kocaeli, Tekirdağ, Diyarbakır, Antalya, Bolu, Nevşehir, Isparta, Muğla, Konya ve Karabük’te meydana gelen kazalarda, 6 kişi öldü, 47 kişi de yaralandı.

  • GÜN GÜN KAZALAR
  • 31 Mayıs Cuma (saat 18.00'den sonra): 7 kazada 10 ölü, 31 yaralı
  • 1 Haziran Cumartesi: 25 kazada 3 ölü, 65 yaralı
  • 2 Haziran Pazar: 23 kazada 10 ölü, 66 yaralı
  • 3 Haziran Pazartesi (Arife): 28 kazada, 11 ölü, 69 yaralı
  • 4 Haziran Salı (Bayramın 1. günü): 22 kazada, 11 ölü, 88 yaralı
  • 5 Haziran Çarşamba (Bayramın 2. günü):23 kazada, 13 ölü, 74 yaralı
  • 6 Haziran Perşembe (Bayramın 3. Günü): 15 kazada, 4 ölü, 80 yaralı
  • 7 Haziran Cuma (saat 16.30’a kadar): 18 kaza, 6 ölü 47 yaralı
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