Gündem Bayram tatilinin ilk 5 gününde 53 ölü 355 yaralı
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İSTANBUL

​Bayram tatilinin ilk 5 gününde 53 ölü 355 yaralı

Bayram tatilinin ilk 5 gününde 53 ölü 355 yaralı

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde, yapılan tüm uyarılar ve alınan tüm önlemlere karşın yine çok sayıda ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan kaza oldu. Tatilin ilk 5 gününde 53 kişi hayatını kaybetti 355 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Cuma günü saat 18.00'den, Çarşamba saat 17.00'ye kadar 118 kaza meydana geldi.
Cuma günü saat 18.00'den, Çarşamba saat 17.00'ye kadar 118 kaza meydana geldi.

Bayram tatili için 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimi sonrası vatandaşlar, tatil yörelerine ya da memleketlerine gitmek için yola çıktı. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde tatilciler yollarda yoğunluğa neden olurken, alınan tüm önlemlere ve yapılan tüm uyarılara karşın çok sayıda kaza meydana geldi. Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 17.00'ye kadar 118 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 53 kişi öldü, 355 kişi de yaralandı.

GÜN GÜN KAZALAR

31 Mayıs Cuma (saat 18.00'den sonra) :7 kazada 10 ölü, 31 yaralı

1 Haziran Cumartesi :25 kazada 3 ölü, 65 yaralı

2 Haziran Pazar :23 kazada 10 ölü, 66 yaralı

3 Haziran Pazartesi (Arife):28 kazada 11 ölü, 69 yaralı

4 Haziran Salı (Bayramın 1. günü):22 kazada, 11 ölü, 88 yaralı

5 Haziran Çarşamba (Bayramın 2. Günü):13 kazada, 8 ölü, 36 yaralı

Bilanço ağır

Bilanço ağır

Bayram tatilinin ilk 5 gününde 53 kişi hayatını kaybetti.
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