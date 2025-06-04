Bayram trafiği başladı: Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için tatilciler yola çıkmaya başladı. Bolu'nun TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti geçişinde araç yoğunluğu yaşanıyor. Bolu Dağı Tüneli ve Köroğlu Rampaları mevkiinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.