Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bayramda Dolandırıcı Kurbanı Olmayınız Kurban pazarında polisten uygulamalı sahte para uyarısı
İSTANBUL

'Bayramda Dolandırıcı Kurbanı Olmayınız': Kurban pazarında polisten uygulamalı 'sahte para' uyarısı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü Ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla "Bayramda Dolandırıcı Kurbanı Olmayınız" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında, Eyüpsultan Uzel Hayvan Pazarı’nda broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı. Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi. Ayrıca korona virüs tedbirleri dolayısıyla hayvan satıcılarını uyaran ve düzenli olarak anons geçen ekipler, bilgilendirme broşürü de dağıttı.

Haber Merkezi İHA
Polisler, Hayvan Pazarı’nda broşür dağıttı.
Polisler, Hayvan Pazarı’nda broşür dağıttı.

İstanbul’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesi harekete geçti.

  • Ekipler, bayramda kurban alım ve satımlarda vatandaşların kalpazanların mağduru olmaması için sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı olarak anlattı.

“Polis memurları buraya gelip bizi sahte para konusunda bilgilendirdi”

Sahte paradan anladığını söyleyen Raip Sancar, “Ben çocukluğumdan beri hayvancılıkla uğraşıyorum. 8-10 yıldan beride kurban pazarlarına geliyorum. Polis memurları buraya gelip bizi sahte para konusunda bilgilendirdi. Sahte para konusunda zaten bilgimiz ve tecrübemiz var. Paranın şeridinden olsun, kağıdından olsun anlıyoruz. Pandemi sürecinde de kurallara dikkat ediyoruz” dedi.

Kurbanlık fiyatları açıklandı: Büyükbaşlar 19 liradan küçükbaşlar 22 liradan başlıyor
EKONOMİ
Kurbanlık fiyatları açıklandı: Büyükbaşlar 19 liradan küçükbaşlar 22 liradan başlıyor

“Polis memurları buraya gelip bizi aydınlattılar”

Korona virüs sürecinde her kurala dikkat ettiğini belirten Evren Baranoğlu, “Polis memurları buraya gelip bizi aydınlattılar. İnşallah sahte para olayı bize denk gelmez. O kadar emek veriyoruz. Allah razı olsun polisimizden bizi uyardılar. Bu sene korona virüs olduğu için de el sıkışma yok. Her kurala elimizden geldiğince dikkat ediyoruz” şeklinde konuştu.

Salgın kurbandan vazgeçirmedi: Yeni Şafak kurban pazarlarına indi
EKONOMİ
Salgın kurbandan vazgeçirmedi: Yeni Şafak kurban pazarlarına indi

Kurban pazarında keçiye talep arttı: Diğer küçükbaşlarla arasında aşağı yukarı bin TL gibi bir miktar oynama oluyor
GÜNDEM
Kurban pazarında keçiye talep arttı: Diğer küçükbaşlarla arasında aşağı yukarı bin TL gibi bir miktar oynama oluyor
Abone Ol Google News
Minibüs şoförlerinden taktik

Minibüs şoförlerinden taktik

​Denetimde normal; sonrasında ise tıka basa dolu...
Pınarın katledildiği ev kan donduruyor

Pınar'ın katledildiği ev kan donduruyor

​Varilin yanında yanmış kağıt parçaları ve dağınık halı...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaştan Ayasofya açıklaması: Cuma günü her şey hazır olacak

Tepki çeken sözleri nedeniyle daha önce de özür dilemişti.

Bir hafta sonra bedava

Bir hafta sonra bedava

​Yıldız isimler, sezon sonu itibarıyla serbest kalacak.

​CHP'nin sözde hastanesine bir hasta bile gelmediği için kilit vuruldu.

Ayasofya'ya güneş başka doğdu

Ayasofya'ya güneş başka doğdu

​İlk namaza hazırlıklar sürerken havadan görüntülendi.

PSG'den ayrılacak mı? Mbappe transfer kararını açıkladı
Spor

PSG'den ayrılacak mı? Mbappe transfer kararını açıkladı

Dünyanın en değerli futbolcusu olarak gösterilen 21 yaşındaki Mbappe yeni sezon da PSG forması giyeceğini söyledi. Fransız yıldız, "Kulübümle sözleşmem 2022'ye kadar devam ediyor. 50. yılın kutlanacağı bu özel sezonda PSG'de forma giymeye devam edeceğim" dedi.
Zonguldak'ta vahşet: Tadilat yapan iki işçi öldürülüp, ormana gömüldü
Gündem

Zonguldak'ta vahşet: Tadilat yapan iki işçi öldürülüp, ormana gömüldü

Muğla'da kaybolduktan beş gün sonra eski erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü, cansız bedeni varile koyulup yakıldıktan sonra üstüne beton döküldüğü belirlenen 27 yaşındaki Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili yankılar devam ederken, bir vahşet haberi de Zonguldak'tan geldi. Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde, evde tadilat çalışması yapan Salim Çatma ve Soner Çatma'nın öldürülerek ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, cesetleri traktörle ormana taşıyarak gömdükleri tespit edilen ev sahibi İsmail A., oğlu Serkan A. ve akrabaları S.K. ise aranıyor.
Cesette ağır işkence izlerine rastlandı: Terör örgütü YPG/PKK, fidye için alıkoyduğu genci işkenceyle öldürdü
Dünya

Cesette ağır işkence izlerine rastlandı: Terör örgütü YPG/PKK, fidye için alıkoyduğu genci işkenceyle öldürdü

YPG/PKK'lı teröristler yaklaşık 10 ay önce Rakka'nın Tabka ilçesinde, Deyrizorlu Azaba Aziz Eş-Şelleş'ı, terörist oluşumlar içinde bulunduğu gerekçesiyle alıkoydu. 26 yaşındaki Şelleş'in serbest bırakılması için ailesinden yüklü miktarda para isteyen örgüt, yoksul aileden istediğini elde edemeyince genci işkenceyle öldürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.