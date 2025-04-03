Bayramda raylı sistemleri 2,9 milyon kişi kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) Ramazan Bayramı döneminde demir yoluyla gerçekleştirilen seyahat verilerini açıkladı. TCDD’nin işlettiği YHT ile ana hat ve bölgesel trenlerde artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için 12 bin 786 kişilik ek kapasite artışı yaptıklarını hatırlatan Uraloğlu, “29 Mart-1 Nisan tarihlerinde TCDD tarafından işletilen yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemleri 2 milyon 876 bin 475 yolcu kullandı” dedi.

Uraloğlu, Başkentray, Marmaray, İzban, Sirkeci-Kazlıçeşme ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hatlarında üç günlük bayram süresince ücretsiz hizmet verildiğine işaret etti. Ankara-İstanbul parkurunda, ilave 6 YHT seferiyle, 2 bin 466 ek koltuk kapasitesi sağladıklarına dikkati çeken Uraloğlu, “29 Mart-1 Nisan tarihlerinde YHT’lerle 138 bin 978 vatandaşımız seyahat etti” bilgisini paylaştı. Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdrü: "Anahat ve bölgesel trenlerimizle de söz konusu tarihler arasında 137 bin 124 yolcu taşıdık. Yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerle 276 bin 102 yolcu seyahat etti." Bakan, 4 günde kent içi raylı sistemleri 2 milyon 600 bin 373 yolcunun kullandığını bildirdi.