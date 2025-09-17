Mutlu, Sakır Teker ve Adil Umur’un kendisine Forum İstanbul AVM yakınında bir alanı kiralayarak kafe yapmak istediklerini söylediklerini, konuyu araştıracağını belirttiğini ancak yerle ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını ifade etti. İlgili sürecin belediye müdürleriyle görüşüldüğünü, yerin günlük sökülüp takılabilen portatif sergi alanı olarak ruhsat gerektirmediğini kaydetti.

2025 yılı Şubat ayında bu alan için yapılan ihalenin katılım olmaması nedeniyle iptal edildiğini, şartnamede günlük kullanılabilen portatif malzeme şartının bulunduğunu aktaran Mutlu, ilerleyen süreçte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yıkım kararı aldığını, kararın idare mahkemesine taşındığını ve mahkemece kaldırıldığını söyledi. Mutlu, zabıtaya alanın sökülmesi için talimat verdiğini belirtti.

Mutlu, bir gece eşinin kendisine CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican’ın adının geçtiği ses kayıtlarından bahsettiğini, ertesi gün ses kayıtlarını dinlediğini, kayıtların Bilgehan Yağcı, Sakır Teker ve Adil Umur arasında geçen konuşmalardan oluştuğunu kaydetti. Konuya ilişkin başkan yardımcıları ve avukatlarıyla toplantı yaptıklarını, suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Kayıtlarda kendisine isnat edilen “3 milyon TL ve %25 ortaklık” talebini kesinlikle kabul etmediğini vurgulayan Mutlu, bu yönde bir talebinin ya da kendisine gelen teklifin olmadığını söyledi.

Mutlu, göreve geldiklerinde müteahhitlerden kayıt dışı bağış alındığını duyduğunu, kendi döneminde böyle bir uygulama yapılmadığını ifade ederken soruşturma kapsamında ifade veren bir müteahhidin ise bağış verdiği ortaya çıktı.

Mutlu, Otin İnşaat’ın sahibi Yavuz Çalışkan’ın ruhsata aykırı 3-4 bina yaptığını, bu nedenle iskan alamadığını ancak uygun yapılanların iskan aldığını belirtti.

Mutlu, çeşitli ihalelerle ilgili de bilgi verdi.

* Temizlik İhalesi: İGtem isimli firmanın kazandığı ihalenin Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edildiğini, hizmetlerde aksamayı önlemek için kısa süreli doğrudan temin yoluna gidildiğini, ardından yeni ihaleyle farklı bir firmanın işi aldığını söyledi.

* Otopark İhaleleri: Millet Bahçesi içindeki otopark için bilirkişi incelemesi yapıldığını, aylık 300 bin TL kira bedeli belirlendiğini ve bu bedelle kiraya verildiğini ifade ederken Terazidere’deki otoparkın işletmeciliğini yapan kişinin Kaan Yürür olduğunu “sonradan” öğrendiğini, kendisiyle herhangi bir doğrudan ilişkisinin bulunmadığını aktardı.

Mutlu, danışmanlık hizmeti karşılığında Galla Konat’a 750 bin TL ödeme yaptığını, akraba ya da yakınlarının belediyede işe alınmasına dair bir bilgisi olmadığını söyledi. Fidan Yetim’in kısa süre sekreterliğini yaptığını, Melek Topal’ın kardeşinin işe alınmadığını, Sinem Gültepe’nin nikah salonunda görevlendirildiğini belirtti.







