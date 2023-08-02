Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın: Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi

İstanbul'da korkutan yangın
Bayrampaşa'da Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 4 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yanan iş merkezinde mahsur kalan 9 kişi olduğu belirtildi.
Söndürme çalışmaları sırasında yoğun dumandan etkilenen itfaiye erlerine ambulansta ilk müdahale yapıldı.
Bölgede yoğun duman oluşturan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.