|
Gündem

Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın: Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi

Bayrampaşa'da bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yanan iş merkezinde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı. Yangına müdahale eden 4 itfaiyeci dumandan etkilendi. Çıkan yangın nedeniyle yükselen dumanlar drone ile havadan görüntülenirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

10:20 . 2/08/2023 Çarşamba
DHA
İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul'da korkutan yangın

Bayrampaşa'da Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 4 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yanan iş merkezinde mahsur kalan 9 kişi olduğu belirtildi.

Söndürme çalışmaları sırasında yoğun dumandan etkilenen itfaiye erlerine ambulansta ilk müdahale yapıldı.

Bölgede yoğun duman oluşturan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Mahsur kalanlar kurtarıldı
Mahsur kalan 9 kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Yangına müdahale eden 4 itfaiye eri de dumandan etkilendi. İtfaiyenin olay yerinde çalışması devam ediyor.
İnceleme başlatıldı
Sağlık ekipleri tarafından 4’ü itfaiye ekibi olmak üzere 13 kişinin ilk müdahaleleri olay yerinde yapılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çıkan yangın nedeniyle yükselen dumanlar dron ile havadan görüntülenirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
#İstanbul
#yangın
#itfaiye
#iş merkezi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
BDDK'dan kredi kartı taksit düzenlemesi geldi! Hangi sektörlerde kredi kartı taksiti olmayacak?