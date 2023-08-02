Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın: Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 10 fabrikaya sirayet eden yangın gece saatlerinde dron ile havadan görüntülendi. İnegöl ilçesinde 16.30’da bir iplik fabrikasında yangın çıktı. Alevler aynı kompleks içindeki 4 fabrikayı sararken, ardından 6 fabrikaya daha sıçradı. Yaklaşık 5 saattir devam eden yangına karadan 105 itfaiye aracı ile 200 personel müdahale ediyor. Gece saatlerinde devam eden yangında zaman zaman patlama sesleri de duyulurken, havadan çekilen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi. Ayrıca Kocaeli, Yalova, İstanbul ve Balıkesir’den destek geldi.