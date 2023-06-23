|
Gündem

Bayrampaşa’dan engelsiz park

Bayrampaşa Belediyesi, ilçede yaşayan engelli vatandaşları aileleri ile birlikte Geleneksel Yaza Merhaba Pikniği’nde bir araya getirdi.

04:00 . 23/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bayrampaşa Belediyesi Engelliler Merkezi, ilçede yaşayan yüzlerce engelli vatandaşı aileleri ile birlikte Geleneksel Yaza Merhaba Pikniği’nde buluşturdu.

Bayrampaşa Belediyesi Engelliler Merkezi, ilçede yaşayan yüzlerce engelli vatandaşı aileleri ile birlikte Geleneksel Yaza Merhaba Pikniği’nde buluşturdu.

Doğanın içindeki piknik alanında gönüllerince eğlenen engelli vatandaşlar, çocuklar ve gençler unutulmaz bir gün yaşadı. Pikniğe katılarak engellilerle tek tek ilgilenen Belediye Başkanı Atila Aydıner de onların mutluluğuna ortak oldu. Bayrampaşa Belediyesi Engelliler Merkezi, ilçede yaşayan yüzlerce engelli vatandaşı aileleri ile birlikte Geleneksel Yaza Merhaba Pikniği’nde buluşturdu. Belediyenin Kemerburgaz Göktürk Mevkii’ndeki mesire alanında düzenlenen piknikte; engelli vatandaşlar, gençler ve çocuklar konser, yarışmalar ve çeşitli etkinlikler eşliğinde açık havada gönüllerince eğlendi.



#Bayrampaşa Belediyesi
#Doğa
#Park
#Engelliler Merkezi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
65 yaş aylığı ödeme tarihleri