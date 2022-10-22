Bayrampaşa’ya dev millet bahçesi

Projeyle ilgili bilgi alan Başkan Aydıner, “Toplam 15 fonksiyonlu Millet Bahçesi projemiz beni çok heyecanlandırıyor. Projemiz tamamlandığında vatandaşlarımızın yaşamına büyük renk katacak, gelecek kuşaklara çok güzel bir miras olarak kalacak ve ilçemiz Bayrampaşa da millet bahçesiyle anılacak” dedi Kartaltepe Mahallesi’ndeki eski Pancar Motor Fabrika alanında yapımı hızla devam eden, toplam 45 bin metrekarelik Millet Bahçesi’nde; zemin altı otopark, tematik bahçeler, çocuk oyun, etkinlik ve pilates alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, koşu parkuru, müze ve kütüphane, biyolojik gölet, kuru havuz, çim amfiler, millet kıraathanesi ve gül bahçesi yer alıyor. Projenin 2024 yerel seçimlerinden önce tamamlanması hedefleniyor. Bugüne kadar dinamik bir ruhla projeler geliştirdiklerini belirten Başkan Atila Aydıner, “Toplam 15 fonksiyonlu Millet Bahçesi projemiz beni çok heyecanlandırıyor. Bu projemiz için ‘ustalık eserimiz’ diyebiliriz. Projemiz tamamlandığında vatandaşlarımızın yaşamına büyük renk katacak, gelecek kuşaklara çok güzel bir miras olarak kalacak ve ilçemiz Bayrampaşa da millet bahçesiyle anılacak” dedi.

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