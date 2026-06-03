Bazı delegeler geri çekilebilir

CHP Grup Başkanı Özgür Özel cephesi, 37’nci Olağan Büyük Kurultay delegelerinden 900’ü aşkın imza toplandığını savunurken, mahkemenin kurultaya ilişkin MASAK raporunun incelenmesine karar vermesi yeni bir tartışma başlattı. Kılıçdaroğlu cephesi MASAK incelemesinin delegasyon üzerinde baskı oluşturabileceği ve imzaların geri çekilmesine yol açabileceği görüşünü dile getiriyor. Özel’e yakın kaynaklar ise imzaların 38’inci Olağan Kurultay değil, 37’nci Olağan Büyük Kurultay delegelerinden toplandığını belirterek MASAK incelemesinin süreci etkilemeyeceğini öne sürdü.