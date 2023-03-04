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Bazı illerde eğitime başlanmıştı: Bakan Özer, deprem bölgesindeki milli eğitim müdürleriyle görüştü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ilin milli eğitim müdürüyle çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Toplantıda 1 Mart'ta eğitim öğretime başlayan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki durum ve 13 Mart'ta eğitime başlayacak illerdeki son hazırlıklar ele alındı.

20:58 . 4/03/2023 Cumartesi
AA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremlerden etkilenen 10 ilin milli eğitim müdürüyle görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremlerden etkilenen 10 ilin milli eğitim müdürüyle görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
, 6 Şubat'taki
Kahramanmaraş merkezli depremler
den etkilenen 10 ilin
milli eğitim müdürü
yle çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özer'in başkanlığında düzenlenen çevrim içi toplantıda, 1 Mart'ta eğitim öğretime başlayan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki durum ele alındı.

Ayrıca eğitim öğretime 13 Mart'ta başlayacak Adana, Osmaniye, Gaziantep ile 27 Mart'ta başlayacak Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde devam eden son hazırlıklara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıya, Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Zekine Dayıoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Cemal Özdemir ve Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil de katıldı.




#deprem bölgesi
#eğitim öğretim
#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
#Kahramanmaraş merkezli depremler
#milli eğitim müdürü
1 saat önce
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Bazı illerde eğitime başlanmıştı: Bakan Özer, deprem bölgesindeki milli eğitim müdürleriyle görüştü
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