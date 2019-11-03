Gündem Bazı lisans bölümlerinin isimleri değişiyor
EĞİTİM

Bazı lisans bölümlerinin isimleri değişiyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ön lisans ve lisans programlarındaki isim kargaşasına ve bu nedenle yaşanan mağduriyetlere son vermek üzere benzer içerikli lisans programlarının yeniden isimlendirilmesi ve eğitim alanlarına göre tasnif edilmesi üzerine taslak bir çalışma yaptıklarını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahim Saraç
İbrahim Saraç

Saraç, aynı muhtevaya sahip farklı isimli programlardan mezun olanlar için herhangi bir mağduriyet söz konusu olmayacağını, mevcut öğrencilerin haklarının ve statülerinin korunacağını, hatta bu çalışma sonucunda isim kargaşasının doğurduğu belirsizlikler sonucu yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlanacağını kaydetti.

Taslak çalışmaya göre, “Muhasebe” alanındaki 12 benzer lisans programı için UNESCO Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması dikkate alınarak ortak bir program adı önerildi. Buna göre; “Muhasebe ve Finans Yönetimi”, “İşletme Muhasebe”, “İşletme-Muhasebe” gibi 12 ayrı benzer program için önerilen ortak programın adı “Muhasebe ve Finans Yönetimi” oldu. Öte yandan “Uluslararası İşletme” alanındaki, “Uluslararası İşletme Yönetimi”, “Uluslararası İşletme”, “Uluslararası İşletmecilik” adlı üç benzer lisans programı için “Uluslararası İşletme Yönetimi” ortak program adı önerildi. “Görsel Sanatlar” alanındaki benzer lisans programları için “Görsel İletişim Tasarımı” ortak program adı önerisinde bulunuldu.

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