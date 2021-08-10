​Bazı siyasilerin fitne ateşiyle de mücadele ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalar yaptı. “Ülkemiz yangın felaketinden sel felaketine kadar bir çok felaketle karşı karşıya kaldı” diyen Çelik, MYK’da gündem başlıklarının başında orman yangınları olduğunu vurguladı.

EN AĞIR TABLOLARDAN BİRİ

Çelik şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız geniş kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Büyük oranda bir artışla orman yangını tablosuyla karşı karşıya kaldık. Karşılaştığımız tablolardan en ağırlarından biri. 43 vilayette 260 adet orman yangını meydana geldi. 256’sı kontrol altına alındı. 4 adet yangına müdahale çabaları sürüyor. Antalya Valiliği emrine AFAD, İçişleri, bakanlıklar tarafından 52.5 milyon liralık nakdi kaynak aktarıldı. Muğla Valiliği emrine 17.5 milyon liralık nakdi yardım gönderildi. Orman yangınlarıyla ilgili her sene geniş bir senaryo ile hazırlık yapılıyor. Toplam 21 bin 90 personelle hazırlık her sene söz konusu oluyor.”

MÜDAHALE SÜRESİ 12 DAKİKAYA İNDİ

“Bin 178 arazöz, 2 bin 277 müdahale aracı, 501 iş makinesi olmak üzere 4311 araç bulunuyor. Dünyada ilk olarak İHA’ların kullanılmasıyla büyük bir kapasiteye sahipler. Neredeyse sıfır olan gölet sayısı 4 bin 150’ye çıkarıldı. Yangınlara müdahale açısından geçmişte 40 dakika olan müdahale süresi 12 dakikaya inmiş durumda.”

HER BİR VATANDAŞ İÇİN 3 FİDAN

“Yeşillendirme çalışmaları gündem oluyor. Yeşil vatanımızı daha da büyütüyoruz. Her bir vatandaşımız için 3 fidan dikerek 252 milyon fidanla başlangıç için güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Dünyanın mücadele ettiği bir tablo söz konusu. Önceliğin yangının söndürülmesine verilmesi söz konusu. OGM, Kızılay, AFAD; Jandarma, polis, gönüllüler, arkadaşlarımız vatandaşlarımızın yanında olmak için gayret sarfettiler.”

GÖZ GÖRE GÖRE YALAN

“Maalesef siyaset kurumunun yangının sönmesi konusunda bir hassasiyet göstermesi gerekirken bazı siyasetçilerimizin fitne ateşi yakmaya çalıştığını gördük. Yangınla mücadele kadar fitne ateşi ile de mücadele vermek zorunda kaldık. Selfie çekilerek burada müdahale edilmiyor gibisinden göz göre göre yalan diyebileceğimiz fitne ateşinin körüklenmeye çalışıldığını gördük. Siyasetçi birisi ‘Sadece AK Partililere yardım ediliyor’ gibisinden en vahşi yalanlardan birini söyleyebiliyor. Yangına müdahaleye katkısı olan herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz ama maalesef fitne ateşinin yangın kadar kolay yayılabildiğini de müşahede ettik. Fitne ateşine karşı mücadele yöntemlerimizi daha da güçlendirmemiz gerektiği ile ilgili değerlendirme yaptık.”

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