BBB, depremzedeler için çadır üretiyor

11 ili etkileyen depremlerin ardından tüm birimlerini seferber eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki çalışmalarda aktif rol almaya devam ediyor. Malatya’nın koordinasyonu ile görevlendirilen Balıkesir Büyükşehir, kendi atölyelerinde ürettiği çadırları, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırıyor. Bunun yanı sıra Büyükşehir, deprem nedeniyle hasar gören içme suyu altyapısının onarılması ve kent merkezinde bulunan çeşmelerde suyun akması için gece gündüz çalışıyor.

BBB, deprem bölgesi için çadır üretiyor

Depremin etkilediği illerden birisi olan ve genel koordinasyonu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde bulunan Malatya’da günlük ortalama 15 bin kişiye sıcak yemek desteği sağlanırken vatandaşların barınma sorunları da çözülüyor. Büyükşehir Belediyesi, kendi atölyelerinde ürettiği çadırları, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırıyor. Konteynır ve çadır kentler başta olmak üzere depremzede vatandaşların kaldıkları bölgelerde dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları yapan ekipler ayrıca şehirdeki temizlik işlerini Malatya Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde sürdürüyor. Ayrıca Balıkesir’den ya da farklı illerden gönderilen yakacak odun destekleri de Büyükşehir ekipleri tarafından hazırlanarak depremzedelere ulaştırılıyor.

İhtiyaçlar tek tek tespit ediliyor

Malatya’nın genel koordinasyonunu sağlamak için görevlendirilen ve ekibiyle birlikte var gücüyle çalışan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Şehrin genel temizliğinden salgın hastalıklara karşı önlem alınmasına, insani yardımdan depremzede vatandaşlarımızın barınmasının sağlanmasına kadar aktif bir şekilde bölgede çalışıyoruz. Malatya’nın her noktasında varız ve ihtiyaçları tek tek tespit ediyoruz” dedi.

Bölgede çalışmaya devam edeceğiz

İçme suyu altyapısının deprem nedeniyle hasar gördüğünü söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, “Afet bölgesine sevk ettiğimiz ekiplerimiz hasarın giderilmesi, arızalanan hatların yeniden devreye alınması ve bölgede içilebilir suyun yeniden sağlanması için aralıksız çalışıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak hayat yeniden düzene girene kadar çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.



