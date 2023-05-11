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BBC’nin Kılıçdaroğlu güzellemesi sürüyor: Övgüler dizdiler

İngiliz yayın kuruluşu BBC’de yayınlanan bir analizde Kılıçdaroğlu’na övgüler yağdırıldı. Yazıda girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu için “Türkiye’nin en güçlü adamını devirecek” ifadeleri kullanıldı.

12:52 . 11/05/2023 Perşembe
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Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala yabancı basında Türkiye ile ilgili analizler yer almaya devam ediyor. Avrupa basınından ise Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek mesaisi arttı.

"Erdoğan'ı devirecek"

BBC’de yayınlanan bir analizde Kılıçdaroğlu’na övgüler yağdırıldı. Yazıda girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu için “Türkiye’nin en güçlü adamını devirecek” ifadeleri kullanıldı.

BBC haberinde Kılıçdaroğlu için peş peşe kullanılan övgüler dikkat çekti. Kılıçdaroğlu’nun yumuşak dilli eski bir memur olduğu ifade edilen analizde CHP liderinin mutfağından yayınladığı “mütevazi” videolardan da bahsedildi.

Kılıçdaroğlu’nun katıldığıı iftar programlarından “İslamcılara karşı jestler” yapıldı şeklinde bahsedilen analizde Kılıçdaroğlu’nun hiçbir başarısı olmayan siyasi geçmişi övüldü:

Bir parti meslektaşı BBC'ye sesini hiç yükseltmediğini söyledi.

"Bazen olaylar bizi çıldırtıyor ve çığlık atmadan edemiyoruz. Kılıçdaroğlu o zaman bile sakinliğini koruyor" dedi.



#BBC
#Kemal Kılıçdaroğlu
#chp
21 dakika önce
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