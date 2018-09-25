BBP idamı 1 Ekim'de Meclis'e getirecek

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin genel merkezinde, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ve kulüp yöneticilerini kabul etti.

Mehmet Yiğiner'in başkanlığında Ankaragücü'nün başarılara imza attığını ve takımın mevcut performansından memnun olduğunu belirten Destici, bundan sonraki hedefin Süper Lig'de şampiyonluğu yaşamayı gerektirdiğini ifade etti.

Destici, Yiğiner ve Ankaragücü yöneticilerinin taleplerini ilgili makamlara ileteceğini bildirdi.

1 Ekim'de Meclis'e geliyor

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Destici, bir soru üzerine idam cezası taleplerini 1 Ekim'de TBMM'ye sunmayı hedeflediklerini belirterek, "HDP dışındaki grupları ziyaret ederek teklifimize desteklerini isteyeceğiz. Teklifimiz cinsel sapıklık ve terör faaliyetlerinde yer alma suçlarına karşı idamı geri getirmeyi kapsayacak" diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Meclise sunduğu af tasarısına ilişkin görüşlerini de açıklayan Destici, "MHP'den gelen her teklif bizim için kıymetlidir ve değerlidir. Şu anda arkadaşlarımız bu teklif metnini inceliyorlar, yarın yapacağımız basın toplantısında bu konuyu geniş kapsamlı değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.