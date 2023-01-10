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POLİTİKA

BBP lideri Destici seçim tarihi için net konuştu: 14 Mayıs gibi görünüyor

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim tarihine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıklamalarından benim çıkardığım sonuç, 14 Mayıs gibi görünüyor ama bu 7 Mayıs veya 21 Mayıs da olabilir" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
BBP lideri Destici seçim tarihi için net konuştu: 14 Mayıs gibi görünüyor
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti.

"14 Mayıs gibi görünüyor"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Destici, seçim tarihlerinin öne çekilmesine ilişkin "14 Mayıs, 1 hafta öncesi ya da 1 hafta sonrası. O 3 hafta kuvvetle muhtemel. Henüz bir tarih üzerinde anlaşılmış, uzlaşılmış değil ama benim tahminim, diyelim. En son Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıklamalarından benim çıkardığım sonuç, bu 3 haftadan 1'i kuvvetli ihtimal. 14 Mayıs gibi görünüyor ama bu 7 Mayıs veya 21 Mayıs da olabilir" diye konuştu.

"HDP kapatılmalıdır"

Destici, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifi ziyaretleri kapsamında HDP'ye gitmesi ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bu ziyareti doğru bulmasıyla ilgili soru üzerine ise "Bizim ittifak, demokratik bir ittifak. Hoşgörüye dayanıyor, herkes kendini çok rahatça ifade edebiliyor. Azami müşterekleri olan siyasi partileriz. 3 siyasi parti de HDP'nin PKK'nın partisi olduğunu biliyor. Bunu da dillendiriyor. Meclis zemininde görüşülebilir mi? Zaten her gün görüşüyorlar. Grup başkan vekilleri, milletvekilleri görüşüyor. Bizim Büyük Birlik Partisi olarak başından beri bir duruşumuz var. Terör örgütüyle arasına mesafe koymadığı sürece görüşmüyoruz, hiçbiriyle konuşmuyoruz, el sıkışmıyoruz. Onlardan seçilen Meclis başkan vekilinin yönettiği hiçbir oturuma da katılmadım ve katılmıyorum çünkü tanımıyorum. Nasıl olur da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yönetebilir? Bunun için HDP kapatılmalıdır" dedi.

Destici'nin ardından Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç ve CHP Grup Başken Vekili Özgür Özel de Parlamento Muhabirleri Derneği'ne ziyarette bulunup, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

BBP Genel Başkanı Destici: Parti olarak idamın geri getirilmesini istiyoruz
GÜNDEM
BBP Genel Başkanı Destici: Parti olarak idamın geri getirilmesini istiyoruz

Destici'den asgari ücret açıklaması: 'Hükümet 7 bin 800'ün üzerini düşünüyor' diyerek rakam verdi
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BBP lideri Mustafa Destici, Habertürkte katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Destici, milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücretle ilgili rakam verdi.
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Çözüm odaklı bir çalışma olduğunu belirten Destici, Şimdi masada 3 kesim var. Bakanlık, işçi sendikası bir de TİSK var. Bir kere şunu söyleyeyim. Ben bu üç kesimle de yakın görüşen birisiyim. Gerçekten uyumlu bir heyet. Çözüm odaklı bir çalışma var. dedi.
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Destici açıklamasında, İşveren kesimi 7 binin üstünde rakamlarla başladı. İşçi sendikamız 7 bin 800ler civarında kırmızı çizgisi vardı. Hükümet de gördüğüm kadarıyla bunların da üstüne bir rakamı düşünüyor. ifadelerini kullandı.
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Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:Ben yüzde 40 ile 50 arasında asgari ücrette artış meydana geleceğini düşünüyorum.
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Buna da hükümetin hem işçi kesiminin hem de işveren kesiminin rıza göstereceğini, burada uzlaşacaklarını tahmin ediyorum.
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Asgari ücret 8 bin liranın üzerinde olur diye tahmin ediyorum.
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Bu da enflasyonun bir katı fazlası bir refah payı verilmiş anlammına geliyor.
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Destici'den asgari ücret açıklaması: 'Hükümet 7 bin 800'ün üzerini düşünüyor' diyerek rakam verdi
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldğı canlı yayında asgari ücrete yılbaşında yapılacak zamma ilişkin açıklamada bulundu. Üç kesimle de görüştüğünü belirten Destici, "İşveren kesimi 7 binin üstünde rakamlarla başladı. İşçi sendikamız 7 bin 800'ler civarında kırmızı çizgisi vardı. Hükümet de gördüğüm kadarıyla bunların da üstüne bir rakamı düşünüyor." diyerek kendisinin beklediği rakamı açıkladı.
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