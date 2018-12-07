BBP'den AK Parti'ye ziyaret

Ziyaretin ardından konuşan Tunç, 30 Mart yerel seçimlerinde ülkenin geleceği adına her zaman Cumhur İttifakı'nın yanında olduklarını söyledi. Tunç, "Bir çerçeve belirlendi ama detayı olmadan bir şey söyleyemeyiz. Ama Büyük Birlik Partisi görüşmelerden önce de deklare etmişti. Biz Güneydoğu'da bugün kayyum atanan bölgelerde, HDP'nin hakim olduğu bölgelerde aday çıkarmayacağımızı zaten açıklamıştık. Ankara ve İstanbul gibi yerlerde de aday çıkarmayarak destekleneceği söylenmişti. Ama bundan sonraki süreci önümüzdeki günlerdeki çalışmalar belirleyecektir” dedi.