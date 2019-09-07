Gündem BBPden Diyarbakırlı annelere destek
ANKARA

BBP'den Diyarbakırlı annelere destek

BBP'den Diyarbakırlı annelere destek

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, evlatları PKK tarafından zorla ellerinden alınan acılı annelere ve babalara sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Acılı annelerin ve babaların sesine herkesin kulak vermesi gerektiğini belirten Destici, "Gün evlatları PKK tarafından zorla ellerinden alınan acılı annelere ve babalara sahip çıkma günüdür" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
​Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici (arşiv)
​Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici (arşiv)

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, evlatları PKK tarafından zorla ellerinden alınan acılı annelere ve babalara sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkez Karar Yönetim Kurulunun (MKYK) aylık olağan toplantısı Genel Başkan Destici başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda olağan kongre süreci takviminin başlatılması kararı alınırken, tüzük kurultayı hazırlık çalışmaları da gözden geçirildi.

  • MKYK toplantısı sonrası açıklama yapan Destici, Diyarbakır HDP İl Binası önünde dağa kaçırılan evlatları için oturma eylemi yapan Diyarbakırlı annelere destek verdi.

Acılı annelerin ve babaların sesine herkesin kulak vermesi gerektiğini belirten Destici, "Gün evlatları PKK tarafından zorla ellerinden alınan acılı annelere ve babalara sahip çıkma günüdür" ifadesini kullandı.

Mustafa Destici, şunları kaydetti:

"İnsan hakları, barış ve demokrasi diyerek bugüne kadar terör sevicilerine, terörü destekleyen gruplara, PKK örgütlü protestoculara her türlü desteği veren sözde enteller, sivil toplum örgütleri ya da ana muhalefet partisi başta olmak üzere onun etkisi altına girmiş olan siyasi partilerin bu hususta sessiz kalmaları gerçek niyetlerinin demokrasi ya da insan hakları olmadığını ortaya koymuştur. Burada dikkat edilmesi gereken diğer husussa çocukları PKK tarafından kaçırılan anneler babalar niye HDP önündedirler? HDP, PKK'nın ta kendisidir. O anne ve babaların çocuklarının terör örgütleri tarafından kaçırılmasına aracılık etmişlerdir. Bunu sadece bu aileler değil herkes bilmektedir. HDP’li yöneticiler bunu bile inkar etmemektedir. Sadece bu husus bile HDP’nin kapatılması için yeterlidir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin kapatılması ile ilgili hukuki süreci başlatmalıdır."

REKLAM

Mehmet Görmez Diyarbakır annelerine destek verdi
GÜNDEM
Mehmet Görmez Diyarbakır annelerine destek verdi
Hak arayışı 11. gününde

Hak arayışı 11. gününde

​Kovulan İBB çalışanlarının Saraçhane'deki eylemi sürüyor.
Olimpiyat aşkına

Olimpiyat aşkına

​12 Dev Adam, klasman maçında Karadağ'ı devirdi.
29 Ekimde açılıyor

29 Ekim'de açılıyor

​Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kütüphanesinin açılış tarihini açıkladı.
Nöbet büyüyor

Nöbet büyüyor

Evlat nöbetine bugün iki aile daha katıldı.
Son seferi<br>yüreğini yaktı

Son seferi
yüreğini yaktı

Hasta olduğu halde sefere çıkan Kanuni, zaferini göremeden vefat etti.
Tvnet ekibine<br>çirkin saldırı

Tvnet ekibine
çirkin saldırı

​Yenikapı'daki hizmet araçlarının görüntülenmesine izin vermediler.

100 milyar <br>dolarlık görüşme

100 milyar
dolarlık görüşme

ABD'li Bakan Ross'tan Bakan Pekcan'a ziyaret.
İstikamet<br> Fırat'ın doğusu

İstikamet
Fırat'ın doğusu

​Güvenli bölgede kullanılacak zırhlılar sıfır noktasında.
'Evde bakım' araçları da kayboldu

'Evde bakım' araçları da kayboldu

Yenikapı'ya çekilen araçlar bir bir kayıplara karışıyor.
6 ay yok

6 ay yok

​Trabzonspor'a genç yıldızından kötü haber.
Yarına dikkat

Yarına dikkat

İstanbul ve birçok ilde yarın yağış bekleniyor.
Kriko yardımıyla kurtarıldı

Kriko yardımıyla kurtarıldı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Gerçekleri yansıtmıyor

Gerçekleri yansıtmıyor

ABD'nin seyahat uyarısına Türkiye'den sert tepki.
Türk halkı nereden alışveriş yapıyor?

Türk halkı nereden alışveriş yapıyor?

Vatandaşın 'benim' dediği markalar belli oldu.
Ortalığı <br>karıştıran belge

Ortalığı
karıştıran belge

Galatasaray'ın yeni transferi mahkemelik oluyor.
İz sürüp 20 bin <br>TL'yi teslim etti

İz sürüp 20 bin
TL'yi teslim etti

​İstanbul'da taksi şoföründen örnek davranış.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.