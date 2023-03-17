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BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlendi

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu. BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu oy birliği ile karar aldı.

15:19 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlendi.

BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlendi.

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu. BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu oy birliği ile karar aldı.




#Büyük Birlik Partisi
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı adayı
2 saat önce
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BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlendi
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