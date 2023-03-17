BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlendi.
Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu. BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu oy birliği ile karar aldı.
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2 saat önce
BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlendi
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