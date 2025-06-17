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Bebeğe eziyet eden bakıcıya hapis cezası verildi

Bebeğe eziyet eden bakıcıya hapis cezası verildi

12:3317/06/2025, Salı
IHA
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Mahkeme H.K. hakkında 2 yıl 7 ay hapis cezasına hükmetti.
Mahkeme H.K. hakkında 2 yıl 7 ay hapis cezasına hükmetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 1,5 yaşındaki bebeğe uyguladığı şiddet eve yerleştirilen güvenlik kamerasına yansıyan ve ailenin şikayeti üzerine tutuklanan kadın bakıcı, 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılırken, cezaevinde tutuklu bulunduğu 60 günlük süre gözetilerek tahliyesine karar verildi.

Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan O.Ö.K. ve M.K. çifti bir buçuk yaşındaki kız bebekleri R.K.'ye bakıcı bulmak için 4 ay önce ilan verdi. İlan üzerine başvuruda bulunup işe başlayan bakıcı H.K., bebeğe bakmaya başladı. Aile, bir süre sonra bebeklerinin davranışlarında saldırgan tavır, geceleri sabahlara kadar süren ağlama krizi ve vücudunun çeşitli yerlerindeki morartılar görülmesi üzerine eve güvenlik kamerası yerleştirdi. Kameranın yerleştirildiği ilk gün, bakıcının bebeğe şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Güvenlik görüntülerinde, bakıcının bir buçuk yaşındaki bebeğe sözlü ve fiziki şiddet uyguladığı anlar yansıdı. Görüntüleri izleyen aile, emniyete gidip bakıcıdan şikayetçi oldu. Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından H.K., polis tarafından gözaltına alındı. Bakıcı H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından polis nezaretinde adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan bakıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Aydın 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, H.K. pişman olduğunu belirterek beraat isterken, Mahkeme H.K. hakkında 2 yıl 7 ay hapis cezasına hükmetti. H.K.'nın cezaevinde tutuklu bulunduğu süre gözetilerek tahliyesine karar verildi.




#aydın
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#bebekbakıcısı
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