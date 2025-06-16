Evde uyurken burnundan kan gelen 3 aylık bebek aniden hayatını kaybetti: Soruşturma başlatıldı

Kağıthane'de 3 ay önce dünyaya gelen Uras Hamza O'.nun annesi bebeğini emzirdikten sonra yatağına yatırdı. Akşamüstü bebeğinin yanına gelen anne Büşranur O., Uras Hamza'nın burnundan kan geldiğini ve nefes almadığını fark etti. Bunun üzerine anne Büşranur O., sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Uras Hamza bebeğin cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Diğer yandan hastaneye gelen aile yakınları, Büşranur O. ve eşini teselli etmeye çalıştı. Bebeğin cenazesi götürüldüğü sırada annesi 'Oğlum' diye bağırarak feryat etti. Uras Hamza O.'nun vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmazken, bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.