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Evde uyurken burnundan kan gelen 3 aylık bebek aniden hayatını kaybetti: Soruşturma başlatıldı

Evde uyurken burnundan kan gelen 3 aylık bebek aniden hayatını kaybetti: Soruşturma başlatıldı

10:4316/06/2025, Pazartesi
DHA
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Bebeğin cenazesi götürüldüğü sırada annesi 'Oğlum' diye bağırarak feryat etti.
Bebeğin cenazesi götürüldüğü sırada annesi 'Oğlum' diye bağırarak feryat etti.

Kağıthane'de 3 aylık Uras Hamza O. evde uyuduğu sırada burnundan kan geldi. Bebeğinin nefes almadığını fark eden anne Büşranur O.‘nun (25) ihbarı üzerine Uras bebek, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının incelemeleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Anne Büşranur O., cenaze aracının hastanedne ayrıldığı sırada 'Oğlum' diye bağırarak feryat etti. Bebeğin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmazken, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kağıthane'de 3 ay önce dünyaya gelen Uras Hamza O'.nun annesi bebeğini emzirdikten sonra yatağına yatırdı. Akşamüstü bebeğinin yanına gelen anne Büşranur O., Uras Hamza'nın burnundan kan geldiğini ve nefes almadığını fark etti. Bunun üzerine anne Büşranur O., sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.


'OĞLUM' DİYEREK FERYAT ETTİ

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uras Hamza bebeği yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla özel hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Burada müdahalesine devam edilen bebek, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından bebeğin ölüm haberini alan yakınları hastaneye geldi. İhbar üzerine hastaneye polis ekibi sevk edildi.




SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Uras Hamza bebeğin cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Diğer yandan hastaneye gelen aile yakınları, Büşranur O. ve eşini teselli etmeye çalıştı. Bebeğin cenazesi götürüldüğü sırada annesi 'Oğlum' diye bağırarak feryat etti. Uras Hamza O.'nun vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmazken, bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.



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