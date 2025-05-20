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Tokat'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören bebek hayatını kaybetti

Tokat'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören bebek hayatını kaybetti

11:0420/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
AA
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Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyünde Süleyman ve Nilüfer Tütüncü çiftinin 1,5 yaşındaki bebekleri Metehan Tütüncü'ye 2 gün önce kene yapıştı.


Ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesine götürülen Metehan bebek, buradan Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.


Hastanede KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören bebek, dün akşam tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Bebeğin cenazesi, Sivas'ta Kalebaşı köyünde toprağa verilecek.






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