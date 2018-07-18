Gündem Bebeğini deniz atan anneye müebbet istemi
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Bebeğini denize atan anneyle ilgili istenen ceza belli oldu

Bebeğini deniz atan anneye müebbet istemi

Eminönü Vapur İskelesi'nden 40 günlük bebeğini denize attığı iddiasıyla, 'kasten öldürme' suçundan yargılanan anne ile bebeğin babası hakkında mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı, annenin 'alt soydan birine karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Haber Merkezi IHA
F.K. 40 günlük bebeğini kuru sıkı tabancayla ateş ederek öldürmek istemiş, başarılı olamayınca bebeği Eminönü'nden denize atmıştı.
F.K. 40 günlük bebeğini kuru sıkı tabancayla ateş ederek öldürmek istemiş, başarılı olamayınca bebeği Eminönü'nden denize atmıştı.

Eminönü Vapur İskelesi'nde 40 günlük bebeğini denize attığı iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan anne Fatma K.'nın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatma K. ve avukatı hazır bulundu.

  • Duruşma hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Fatma K.'nın 'alt soydan birine karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Karar duruşması ertelendi

Savcı, atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından sanık Mustafa T.'nin ise beraatına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Fatma K.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanıkların mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için süre verip duruşmayı erteledi.

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