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Becirovic'i ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna-Hersek'te birlik vurgusu

Becirovic'i ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna-Hersek'te birlik vurgusu

18:2114/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Becirovic ile yaptığı görüşmede ele alınan konu başlıkları kamuoyu ile paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Becirovic ile yaptığı görüşmede ele alınan konu başlıkları kamuoyu ile paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen kabulde Bosna-Hersek'te yaşanan olaylara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve bütünlüğün esas olduğunu vurgulayarak ayrılıkçı yaklaşımların kabul edilemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic
'i kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin detaylar paylaşıldı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Becirovic ile görüşmesinde, Bosna Hersek'teki son durum ve bölgesel gelişmeler tüm boyutlarıyla ele alındı.

"Ayrılıkçı yaklaşımlar kabul edilmeyecek"

Erdoğan, Bosna Hersek'te Sırp Kesimi Başkanı Milorad Dodik hakkındaki hüküm sonrası gelişmeleri yakından takip ettiğini, bölgedeki liderlerle de temasta olduğunu belirtti.

Becirovic ile görüşmesinde Bosna-Hersek'te birlik ve bütünlüğün esas olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrılıkçı yaklaşımların kabul edilemeyeceğini de kaydetti.

Görüşmede, bölgesel ve küresel güvenlik sıkıntılarının arttığı Balkanlarda huzur ve istikrarın korunmasının önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve anayasal düzeninin muhafazasını, huzur ve istikrarının devamını tüm boyutlarıyla desteklemeye devam edeceğini belirtti.



#Bosna-Hersek
#Denis Becirovic
#Recep Tayyip Erdoğan
#Dolmabahçe

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