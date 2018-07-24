Bedelli 21 gün

Bedelli askerlik teklifini de içeren torba yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'da kabul edildi. Komisyona sunulan ve kabul edilen bir önergeyle temel askerlik eğitim şartı 28’den 21 güne indirildi. Yaş sınırı ise 31 Aralık 1993 tarihi de dahil bu tarihten önce doğanlar olarak aynı şekilde kaldı. Kabul edilen maddeye göre, yurt dışında yaşayıp bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin avroluk tutar, 2 bin avroya çıkarıldı.

1 MİLYON 325 BİN KİŞİ YARARLANACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin sahibi olarak, kamuoyundaki ve siyaset kurumundaki tartışmalar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelecek ve bugünle alakalı planlaması çerçevesinde, 28 günlük temel askerlik eğitiminin 21 gün olarak revize edilmesi önergesini hazırladıklarını kaydetti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine bilgi veren Muş, bedelli askerlikle ilgili düzenlemeden yaklaşık 1 milyon 324 bin vatandaşın yararlanacağını belirterek, ücretin 15 bin lira gibi makul bir rakam olmasının, başvuru sayısını artıracağını söyledi. Teklifin 5 maddesinin Milli Savunma Bakanlığının yetki alanıyla ilgili konular olduğunu belirten Muş, teklifte yer alan bedelli askerlik düzenlemesinin, toplumsal talep olarak karşılarına çıktığını bildirdi.

Bedelli askerlik teklifini de içeren torba yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’da 21 gün temel eğitim öngörülerek kabul edildi

YURT DIŞI İÇİN 38 YAŞ SINIRI KALKTI

Kanun teklifiyle yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dövizle askerlikteki 38 yaş sınırının da kaldırıldığına dikkati çeken Muş, "Teklifin 2. maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık sebebi ile haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da istekleri halinde yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın bu tekliften yararlanabileceklerdir" dedi.

GELİR SAVUNMA SANAYİİ’NE

Muş, ücretin 15 bin lira gibi makul bir rakam olmasının, başvuru sayısını artıracağını vurgualdı. Muş, "2011 yılında yapılan düzenlemeden elde edilen gelir Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, 2014 yılında yapılan düzenlemeden elde edilen gelir Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktarılmıştır'' dedi. Süreyi 21 güne düşüren önergenin imza sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal da teklifle eğitimlerden bazılarını kısaltarak programı 21 güne indirdiklerini, böylece adayların iş ve görevlerinden asgari sürede uzak kalacaklarını kaydetti. Ünal, “Genel harp şartlarında silah altına alınacak gençlerin, asgariden temel askerlik eğitimini almalarını çok önemsiyoruz” dedi.

Tüm tarafların görüşü alındı

MHP lideri Bahçeli’nin, temel eğitimin kaldırılması yönündeki açıklamalarının hatırlatılması ve eğitimin neden kaldırılmadığına yönelik soruya Muş, “Teklif tüm kesimlerin görüşleri, beklentileri ve talepleri dikkate alınarak hazırlanmıştır” karşılığını verdi. Devlet Bahçeli’nin, “28 günde yaylalar yaylalar türküsü bile öğrenilemez” dediği anımsatılan Muş, “Komisyon aşamasında MHP’den bir teklif gelirse tavrınız ne olur?” sorusunu, şöyle yanıtladı:

MHP İLE ORTAK HAREKET EDİYORUZ

“MHP ile 15 Temmuz’dan sonra oluşturduğumuz Cumhur İttifakı’nı bu dönemde de sürdüreceğimizi her iki taraf olarak deklare ettik. Türkiye’nin temel meselelerinde, geleceğini ilgilendiren meselelerde ortak hareket ediyoruz.”

Muş, “Tüm taraflar vurgusu yapıyorsunuz, askerden gelen talep üzerine mi 21 gün oldu?” sorusu üzerine, “Tabii ki burada Milli Savunma Bakanlığı da söz konusu” cevabını verdi.