Bedelli asker izinli sayılacak

Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren 'torba teklif' paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Genel Kurul'da görüşülerek kabul edilmesi beklenen 'Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', özellikle bedelli askerlikten yararlanmayı bekleyenlere umut oldu. Toplamda 1 milyon 324 bin askerlik yükümlüsünü kapsayan teklifin detayları şöyle:

SINIR: 31 ARALIK 1993

Bedelli askerlikte yaş sınırı 25 olarak belirlendi. Buna göre, 31 Aralık 1993 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğanlar bedelli askerlikten yararlanabilecek. 1 Ocak 1994 sonrası doğanlar kapsam dışında tutuldu. Bedelli askerlik yapmak isteyenler yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde askerlik şubelerine giderek başvuru yapabilecek. Daha önceki bedelli uygulamalarına nispeten son düzenlemede rakam düşük tutuldu. Bedelli ücreti 15 bin TL olarak belirlendi. Ücret, başvuranlardan peşin alınacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

GİT, GEL, İŞE DEVAM ET

Hazırlanan teklifin önceki uygulamalardan ise bir farkı bulunuyor. Eski bedelli uygulamalarında herhangi bir askeri temel eğitim öngörülmezken yeni düzenlemede buna yer verildi. Buna göre, bedelliden yararlanmak isteyenler 28 gün temel askerlik eğitimi alacak. Bedelliden yararlanmak isteyenlerin nerede askerlik yapacağına, ne zaman çağrılacağına Milli Savunma Bakanlığı karar verecek. Temel eğitime alınacak adayların, kamuda ve özel sektörde çalışanların iş akitleri feshedilmeyecek. Bedelli askerlik yapanlar, ücretsiz izinli sayılacak. Bedelli askerlik düzenlemesinde yer alan 28 günlük askerlik nedeniyle işten ayrılan çalışanlar da tazminat hakkından yararlanabilecek.

MUAFLAR DA FAYDALANIYOR

Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar, bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

GURBETÇİYE YAŞ SINIRI YOK

Teklif, yurt dışında bulunan gurbetçilere dönük de yenilikler içerdi. Buna göre gurbetçiler Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubesine başvurarak yaklaşık 2 bin avro ödeyecek. Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitime tabi tutulması öngörülen gurbetçiler, 28 gün temel eğitime tabi tutulacak yurt içindeki bedelli adaylarından farklı olarak muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Yurt dışında daha önce '38' olan bedelliden faydalanma yaş sınırı da kaldırıldı.

Hayırlı olsun

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'ye sunulan bedelli askerlik yasa teklifini bakanlığın resmi Twitter hesabında değerlendirdi. Bakan Akar yaptığı paylaşımda, "Bedelli askerlik yasa teklifi yüce Meclisimize sunulmuştur. Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

İş kaybı yok

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikle ilgili teklifte, 28 günlük temel askerlik eğitiminin öngörüldüğünü, bu konuda farklı bir düzenleme olmayacağını bildirdi. Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada Muş, askerliğe elverişsiz derecede engelli olanların da 15 bin lira ödeyerek düzenlemeden faydalanabileceğini, onların 28 günlük eğitimden muaf tutulacağını söyledi. Gurbetçi vatandaşların ise bedelli askerlik düzenlemesi kapsamında 2 bin avro bedel ödeyeceğini ve uzaktan eğitim alacağını belirten Muş, ayrıca, bedelli askerlikte yararlanmak isteyen kamu ve özel sektör çalışanlarının ücretsiz izinli sayılacağını, yani bu süre içinde iş akitlerinin feshedilmeyeceğini vurguladı.