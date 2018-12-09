Gündem Bedelli askerler böyle eğitim alıyor
ANKARA

Bedelli askerler nasıl eğitim alıyor? Bedellilerin eğitimi görüntülendi

Bedelli askerler böyle eğitim alıyor

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanan yükümlülerin temel askerlik eğitimleri görüntülendi. Bedelli askerlere, spordan atışa kadar birçok eğitimi alıyor. Tüfekli-tüfeksiz yanaşık düzen eğitimi verilen askerler, yüksek disiplin içinde komutanlarından aldıkları emirleri uyguluyor. Öğretim atışları kapsamında 25 metredeki hedefi vuran bedellilerin eğitimleri, askerlik yeminine kadar sürecek.

AA
21 günlük temel askerlik eğitimi alan bedelli askerler görüntülendi.
21 günlük temel askerlik eğitimi alan bedelli askerler görüntülendi.
21 günlük temel askerlik eğitimi alan bedelli askerler görüntülendi.
21 günlük temel askerlik eğitimi alan bedelli askerler görüntülendi.

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, spordan atışa kadar birçok eğitimi alıyor, komutanlarının emirlerini yüksek disiplin içinde yerine getiriyor.

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanan yükümlülerin temel askerlik eğitimleri görüntülendi.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugay Komutanlığında silah altına alınan bedelli askerlik yükümlüleri eğitimlerini eksiksiz yerine getiriyor. Tüfekli-tüfeksiz yanaşık düzen eğitimi verilen askerler, yüksek disiplin içinde komutanlarından aldıkları emirleri uyguluyor.

Tüfekli-tüfeksiz yanaşık düzen eğitimi verilen askerler, yüksek disiplin içinde komutanlarından aldıkları emirleri uyguluyor.

Bedelli askerlik yükümlülerinin bir diğer eğitimi ise tek er muharebe eğitiminden oluşuyor. Askerler bu kapsamda yön tayini ve mesafe tahmini eğitimleri de alıyor.

Birlikteki yürüyüş eğitimlerini "Topçu marşı" ile yapan askerler temel beden eğitimini ise tüfekli ve tüfeksiz olarak yerine getiriyor. Bedelli askerlik uygulamasından yararlananlara kısa sürede askerliğin temeli olan disiplin ve temel bilgilerin kazandırılması için gerekli tüm özen gösteriliyor.

AA
Tüfekli-tüfeksiz yanaşık düzen eğitimi verilen askerler, yüksek disiplin içinde komutanlarından aldıkları emirleri uyguluyor.

Öğretim atışları kapsamında 25 metredeki hedefi vuran bedellilerin edecekleri askerlik yeminine kadar eğitimleri devam ediyor.

Ayrıca bedelli askerlerin silah altında kalacakları kısa süre içinde, koğuş, istirahat imkanları, banyo, berber ve benzeri kolaylık tesisleri yönünden hiçbir problemle karşılaşmamaları için diğer askerlerde de olduğu gibi gerekli tüm tedbirler alınıyor.

Askerlerin, koğuş, istirahat imkanları, banyo, berber ve benzeri kolaylık tesisleri yönünden hiçbir problemle karşılaşmamaları için gerekli tüm tedbirler alınıyor.

37 celp halinde icra edilecek

Öte yandan bedelli askerlik uygulaması kapsamında 67 binden fazla yükümlü ilk üç celp içinde silah altına alındı.

REKLAM

Bunların dışında bedelli askerlik uygulaması 7 Şubat 2020'ya kadar toplam 37 celp halinde icra edilecek. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlüler kara, deniz ve hava ile Jandarma Genel Komutanlığına ait 48 ildeki toplam 92 birlikte eğitim görecek.

Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi
FOTOĞRAF 39
Title
Bedelli askerlik uygulamasından yararlanan yükümlülerin temel askerlik eğitimleri görüntülendi.
Title
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugay Komutanlığında silah altına alınan bedelli askerlik yükümlüleri eğitimlerini eksiksiz yerine getiriyor.
Title
Tüfekli-tüfeksiz yanaşık düzen eğitimi verilen askerler, yüksek disiplin içinde komutanlarından aldıkları emirleri uyguluyor.
Title
Bedelli askerlik yükümlülerinin bir diğer eğitimi ise tek er muharebe eğitiminden oluşuyor.
Title
Askerler bu kapsamda yön tayini ve mesafe tahmini eğitimleri de alıyor.
Title
Birlikteki yürüyüş eğitimlerini Topçu marşı ile yapan askerler temel beden eğitimini ise tüfekli ve tüfeksiz olarak yerine getiriyor.
Title
Bedelli askerlik uygulamasından yararlananlara kısa sürede askerliğin temeli olan disiplin ve temel bilgilerin kazandırılması için gerekli tüm özen gösteriliyor.
Title
Öğretim atışları kapsamında 25 metredeki hedefi vuran bedellilerin edecekleri askerlik yeminine kadar eğitimleri devam ediyor.
Title
Ayrıca bedelli askerlerin silah altında kalacakları kısa süre içinde, koğuş, istirahat imkanları, banyo, berber ve benzeri kolaylık tesisleri yönünden hiçbir problemle karşılaşmamaları için diğer askerlerde de olduğu gibi gerekli tüm tedbirler alınıyor.
Title
Öte yandan bedelli askerlik uygulaması kapsamında 67 binden fazla yükümlü ilk üç celp içinde silah altına alındı.
Title
Bunların dışında bedelli askerlik uygulaması 7 Şubat 2020'ya kadar toplam 37 celp halinde icra edilecek.
Title
Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlüler kara, deniz ve hava ile Jandarma Genel Komutanlığına ait 48 ildeki toplam 92 birlikte eğitim görecek.
Title
Bedelli askerlerin eğitimi görüntülendi.
Title
Bedelli askerlerin eğitimi görüntülendi.
Title
Bedelli askerlerin eğitimi görüntülendi.
Title
Bedelli askerlerin eğitimi görüntülendi.
Title
Bedelli askerlerin eğitimi görüntülendi.
Title
Bedelli askerlerin eğitimi görüntülendi.
Title
Bedelli askerlerin eğitimi görüntülendi.
Title
Bedelli askerlerin eğitimi görüntülendi.
Title
Bedelli askerlerin eğitimi görüntülendi.
Title
Bedelli askerlerin eğitimi görüntülendi.
Title
Bedelli askerlerin eğitimi görüntülendi.
Title
Bedelli askerlerin eğitimi görüntülendi.
Title
Bedelli askerlerin eğitimi görüntülendi.
Title
Bedelli askerlerin eğitimi görüntülendi.
Title
Bedelli askerlerin eğitimi görüntülendi.
Title
Bedelli askerlerin eğitimi görüntülendi.
Title
Bedelli askerlerin eğitimi görüntülendi.
Title
Bedelli askerlerin eğitimi görüntülendi.
Title
Bedelli askerlerin eğitimi görüntülendi.
Title
Bedelli askerlerin eğitimi görüntülendi.
Title
Bedelli askerlerin eğitimi görüntülendi.
Title
Bedelli askerlerin eğitimi görüntülendi.
Title
Bedelli askerlerin eğitimi görüntülendi.
Title
Bedelli askerlerin eğitimi görüntülendi.
Title
Bedelli askerlerin eğitimi görüntülendi.
Title
Bedelli askerlerin eğitimi görüntülendi.
Title
Bedelli askerlerin eğitimi görüntülendi.
Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi
Bedelli askerlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, spordan atışa kadar birçok eğitimi alıyor, komutanlarının emirlerini yüksek disiplin içinde yerine getiriyor.
YORUM YAP

/**/
Meclis Başkanı'ndan bütçe daveti

Meclis Başkanı'ndan bütçe daveti

​Yıldırım, partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek.
Bakan'dan tam destek

Bakan'dan tam destek

​Liseli mucidin beklediği haber Ziya Selçuk'tan geldi.
Her şey gelecek hafta belli olacak

Her şey gelecek hafta belli olacak

Sarı Yeleklilerin hedefindeki Macron tarih verdi.
Fransız Polis'iengel dinlemedi

Fransız Polis'iengel dinlemedi

​Tekerlekli sandalyedeki eylemcinin yerlerde sürüklendiği anlar.
Trump bize burnunu sokmasın

Trump bize burnunu sokmasın

​"Fransız'lar beni istiyor" diyen Trump'a sert çıkış.
Hepsimidesinden çıktı

Hepsimidesinden çıktı

Yuttuğu 116 kapsülün hepsi operasyonla çıkarıldı.
Bedellininkışla günlüğü

Bedellininkışla günlüğü

Yan gel yat değil, yüksek disiplin ve düzenli eğitim.
Gözleryarınki verilerde

Gözleryarınki verilerde

Ekonomide 3. çeyrek verileri açıklanacak.

FETO'nunperuklu erkekleri

FETO'nunperuklu erkekleri

​Yakalanmamak için kadın kılığına girmişler.
Öğledensonraya dikkat

Öğledensonraya dikkat

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

​Süper Lig ekibinin teknik direktörü görevi bıraktı.

Obradovic gidebilir

Obradovic gidebilir

Fenerbahçe'nin hocasına dünya devi talip oldu.
Prens'in akıl hocası damat çıktı

Prens'in akıl hocası damat çıktı

Trump'ın damadı, Veliaht Prens'e akıl vermiş.
Erdoğan sürprizi

Erdoğan sürprizi

Erdoğan daveti geri çevirmedi, evlerinde ziyaret etti.
Ve terör onları da vurdu

Ve terör onları da vurdu

​KP/ML TİKKO, Fransa'daki eylemlere destek verdiklerini duyurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.