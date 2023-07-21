Bedelli askerlik 122 bin TL

Açıklamada, bedelli askerlik tutarının daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiği hatırlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayınlandığı ve buna göre bedelli askerlik tutarının 122 bin 351 TL olduğu belirtildi. 17 Temmuz’dan itibaren bedelli askerlik müracaat işlemlerinin başlatıldığı kaydedildi.