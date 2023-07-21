Bedelli askerlik 122 bin TL

MSB'de 'Basın Bilgilendirme Toplantısı' yapıldı: Tahıl Koridoruna ilişkin Rusya BM ve Ukrayna ile temaslarımız devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığından, 17 Temmuz'da süresi dolan ve Rusya tarafından durdurulan Tahıl Girişimi'nin uzatılmasına yönelik, Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve Ukrayna yetkilileriyle temasların, Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam ettiği, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nden Rus personelin ayrıldığı açıklandı. Tahıl koridoru girişimden çekilen Rusya, koridorun işleyişini yürüten İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nden de personelini geri çekti. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Rus personelin Merkez’den ayrıldığı bilgisini verdi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretinin 122 bin 351 lira olduğunu bildirdi.