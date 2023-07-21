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Bedelli askerlik 122 bin TL

Milli Savunma Bakanlığı’nda dün basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 104 bin TL olan bedelli askerlik ücreti son memur zammı sonrası 122 bin TL’ye yükseldi.

04:00 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

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Açıklamada, bedelli askerlik tutarının daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiği hatırlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayınlandığı ve buna göre bedelli askerlik tutarının 122 bin 351 TL olduğu belirtildi. 17 Temmuz’dan itibaren bedelli askerlik müracaat işlemlerinin başlatıldığı kaydedildi.


MSB'de 'Basın Bilgilendirme Toplantısı' yapıldı: Tahıl Koridoruna ilişkin Rusya BM ve Ukrayna ile temaslarımız devam ediyor
MSB'de 'Basın Bilgilendirme Toplantısı' yapıldı: Tahıl Koridoruna ilişkin Rusya BM ve Ukrayna ile temaslarımız devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığından, 17 Temmuz'da süresi dolan ve Rusya tarafından durdurulan Tahıl Girişimi'nin uzatılmasına yönelik, Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve Ukrayna yetkilileriyle temasların, Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam ettiği, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nden Rus personelin ayrıldığı açıklandı. Tahıl koridoru girişimden çekilen Rusya, koridorun işleyişini yürüten İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nden de personelini geri çekti. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Rus personelin Merkez’den ayrıldığı bilgisini verdi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretinin 122 bin 351 lira olduğunu bildirdi.

#bedelli askerlik
#MSB
#bilgilendirme
4 saat önce
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