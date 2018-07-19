Bedelli askerlik teklifi Meclis'te

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik teklifinin Meclis'e sunulduğunu açıkladı. Muş, düzenlemeden 31 Aralık 1993 öncesinde doğanların faydalanabileceğini belirtti.

Muş, kamuda çalışanların ise ücretsiz izinli sayılacağını duyurdu.28 günlük askerlikle ilgili ise, "Her Türk vatandaşı bunu yerine getirecektir. Kamuda ve özel sektörde çalışanlar" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin bedelli askerlik teklifi bir milyon 234 bin kişiyi ilgilendiriyor. Askerlik yerini Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek. Bedelli askerliğe başvuru süresi 3 ay olacak.

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