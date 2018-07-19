Gündem Bedelli askerlik teklifi Mecliste
POLİTİKA

Bedelli askerlik teklifi Meclis'te

AK Parti'nin bedelli askerlik teklifinde detaylar belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muş, Meclis'e sunulan bedelli askerlik teklifinin 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğanları kapsadığını açıkladı. Bedelli askerlikle ilgili en çok merak edilen konu, çalışanların bedelli askerliği nasıl yapacağıydı. Muş, bedelli askerlik yapanların ücretsiz izinli sayılacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti'nin bedelli askerlik teklifinin detayları belli oldu.
AK Parti'nin bedelli askerlik teklifinin detayları belli oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik teklifinin Meclis'e sunulduğunu açıkladı. Muş, düzenlemeden 31 Aralık 1993 öncesinde doğanların faydalanabileceğini belirtti.

Muş, kamuda çalışanların ise ücretsiz izinli sayılacağını duyurdu.28 günlük askerlikle ilgili ise, "Her Türk vatandaşı bunu yerine getirecektir. Kamuda ve özel sektörde çalışanlar" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin bedelli askerlik teklifi bir milyon 234 bin kişiyi ilgilendiriyor. Askerlik yerini Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek. Bedelli askerliğe başvuru süresi 3 ay olacak.

Bedelli askerlikte yaş hesaplama
GÜNDEM
Bedelli askerlikte yaş hesaplama

Bedelli askerlik başvuruları nereden yapılacak?
GÜNDEM
Bedelli askerlik başvuruları nereden yapılacak?

İlk ziyaret 'sıfır' noktasına

İlk ziyaret 'sıfır' noktasına

​Akar ve komuta kademesi 2270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'nde.
PKK'ya büyük darbe

PKK'ya büyük darbe

Nokta atışı vurulan örgütün lojistik sorumlusunun görüntüleri.
Kayyum başarısı

Kayyum başarısı

​FETÖ'den alınmıştı 2 yılda yüzde 12 büyüdü.
'Atatürkçüyümben bırakın'

'Atatürkçüyümben bırakın'

Adnan Oktar'ın hakime verdiği ifade ortaya çıktı
Adnan Oktar tutuklandı

Adnan Oktar tutuklandı

​30'u aşkın suçtan tutuklanan Oktar cezaevinde.
İşte yeni görevleri

İşte yeni görevleri

​Deneyimli isimlere Meclis'te aktif görev.
'Brunson' çağrısı

'Brunson' çağrısı

Rahip Brunson'un tutukluluğu devam ediyor.
'İnsanın genlerinde var'

'İnsanın genlerinde var'

​Hollandalı Bakan ırkçılığı meşrulaştırmaya çalıştı.

Aniden bastıracak

Aniden bastıracak

​Meteoroloji'den İstanbullulara sağanak uyarısı.
Kritik tarih belli oldu

Kritik tarih belli oldu

Bedelli askerlik düzenlemesi artık Meclis'te.
Muska vetoka ayrıntısı

Muska vetoka ayrıntısı

​Minik Leyla cinayetinde yeni gelişme.
Bedelli ekonomisi

Bedelli ekonomisi

Devletin kasasına 40 milyara yakın para girecek.
125 milyar lira birikti

125 milyar lira birikti

​6 milyon kişiye 20 milyardan fazla ödeme yapıldı.
Hacyolculuğu başladı

Hacyolculuğu başladı

Hacı adayları dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.
Yap-işlet-devretKanal İstanbul

Yap-işlet-devretKanal İstanbul

​Torba yasada dikkat çeken değişiklik.
PKK'nınkara para defteri

PKK'nınkara para defteri

​Yeni Şafak, PKK'nın Afrin'deki uç defterine ulaştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.