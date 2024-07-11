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Bedelli askerlik ücreti 2024'te ne kadar oldu? Milli Savunma Bakanlığı açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik tutarının 217 bin 871,04 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Bedelli askerlik ücreti geçtiğimiz Ocak ayında 182 bin 609 liraya çıkarılmıştı.

11:48 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:04 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik ücretleri ve müracaatlarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.



Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olmuştur. 08 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.

Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve karalılıkla yerine getirmeye devam edecektir."



#MSB
#Ankara
#Bedelli askerlik
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