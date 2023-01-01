Bedelli askerlik yerleri açıklandı

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Bedelli askerlik yerleri, silahaltına alınacak yükümlüler tarafından sorgulanıyor. Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi" denildi.
Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
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