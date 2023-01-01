Bedelli askerlik yerleri açıklandı

Bedelli askerlik yerleri, silahaltına alınacak yükümlüler tarafından sorgulanıyor. Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi" denildi.