Bedelli askerlikte tarihler değişti

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, 16'ncı ve 19’uncu dönemlerde temel eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapılmıştır.
Söz konusu değişikliğe göre 16. dönemde gidecekler 30 Mart 2019 yerine 3 Nisan 2019'da birliklerine teslim olacaklar.
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, 16'ncı ve 19’uncu dönemlerde temel eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapılmıştır. Duyuruya ulaşmak için linke tıklayınız.https://t.co/LHNTcYg98f
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, 16'ncı ve 19’uncu dönemlerde temel eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapılmıştır. Duyuruya ulaşmak için linke tıklayınız.https://t.co/LHNTcYg98f— Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 1 Mart 2019
19. dönemde askere gidecekler ise 20 Nisan 2019 tarihi yerine 22 Nisan 2019'da birliklerine teslim olacaklar.