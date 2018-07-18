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ANKARA

Bedelli askerlik yaş hesaplama! Kaç doğumlulular bedelli askerlikten faydalanacak?

Bedelli askerlikte yaş hesaplama

Günlerdir gündemi meşgul eden bedelli askerlikte son dakika gelişmesi yaşandı. AK Parti'nin bedelli askerlik teklifi belli oldu. Bedelli askerlikten 25 yaşında olanlar faydalanabilecek. Bedelli askerlikte ücret ise 25 bin TL, ayrıca 25 gün askerlik şartı da var. Peki bedelli askerlikten kaç doğumlular faydalanabilir, bedelli askerlikte yaş hesaplama nasıl oluyor? Bedelli askerlikle ilgili merak edilenleri derledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bedelli askerlikte yaş ve ücret detayı belli oldu.
Bedelli askerlikte yaş ve ücret detayı belli oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Turan, bedelli askerlikle ilgili, "Birkaç saat içinde kanun teklifimizi göndereceğiz" dedi.

Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi yaşandı. 24 Haziran seçimleri geride kaldı, gözler bedelli askerlikte atılacak adımlara çevrildi.

Askerlik çağında olan birçok kişinin cevap aradığı, "bedelli askerlik ne zaman çıkacak, bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar, bedelli askerlikte yaş hesaplama nasıl oluyor, kaç doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilir?" gibi sorular da yanıt buldu.

AK Parti'nin bugün Meclis'e sunacağı teklifte yaş sınırı 25, ücret ise 15 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca, bedelli askerlikten faydalananlar 25 gün askerlik yapacak.

Bedelli askerlikte yaş hesaplama nasıl oluyor?

Bedelli askerlikte yaş hesaplama yıla göre yapılıyor. Daha önceki uygulamalara bakılırsa, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994'ten önce doğanlar faydalanabilecek.

AK Parti bedelli teklifini açıkladı: Yaş 25 bedel 15
GÜNDEM
AK Parti bedelli teklifini açıkladı: Yaş 25 bedel 15

Bedelli askerlikten kaç kişi faydalanabilir?

Son rakamlara göre halen askerlik yoklamasına tabi, askerlik çağı gelmiş olan 585 bin 210, yoklama kaçağı 570 bin 422, bakaya 56 bin 947, firari 5 bin 772 kişi bulunuyor. 2 milyon 930 bin 279 kişi askerliğini öğrencilik dışında ertelemiş olan kişi sayısı. 1 milyon 885 bin 438 kişi de öğrenci olduğu için askerliğini tecil ettirmiş durumda. Halen silah altında 360 bin 869 er bulunuyor. 2019 yılında ise toplam silah altına alınacak er sayısı 345 bin 933 olarak planlanıyor. Rakamlara bakıldığında askerlikle ilişkisi olan kişi sayısı toplamı 5 milyon 448 bin 858 kişi.

Şu ana kadar kaç kişi bedelli askerlik yaptı?

Bugüne kadar 5 kez bedelli askerlik yasası çıkarıldı. İlk olarak 1987 yılında, ardından 1992’de uygulanan bedelli 1999’da Marmara depremi sonrası çıkarıldı. 1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290 kişi olmak üzere toplam 125 bin kişi bedelli askerlikten faydalandı. Son olarak 2014’te bedelli askerlik yasası çıkarıldı. O tarihte 27 yaşını doldurmuş olanlar, 18 bin lira karşılığında askerlik yapmış sayıldı. 203 bin kişi faydalandı ve toplam 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edildi.

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