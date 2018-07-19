Gündem Bedellide 25 formülünün gerekçesi
POLİTİKA

AK Parti'nin bedelli askerlik teklifinin detayları belli oldu

Bedellide '25' formülünün gerekçesi

AK Parti'nin bedelli askerlik teklifinde detaylar belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muş, Meclis'e sunulan bedelli askerlik teklifinin 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğanları kapsadığını açıkladı. Bedelli askerlik teklifinde yaş sınırının 25 olması için gerekçe olarak TSK'nın ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı gösterildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti'nin bedelli askerlik teklifinin detayları belli oldu.
AK Parti'nin bedelli askerlik teklifinin detayları belli oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik teklifinin Meclis'e sunulduğunu açıkladı. Muş, düzenlemeden 31 Aralık 1993 öncesinde doğanların faydalanabileceğini belirtti.

Muş, kamuda çalışanların ise ücretsiz izinli sayılacağını duyurdu.28 günlük askerlikle ilgili ise, "Her Türk vatandaşı bunu yerine getirecektir. Kamuda ve özel sektörde çalışanlar" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin bedelli askerlik teklifi bir milyon 234 bin kişiyi ilgilendiriyor. Askerlik yerini Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek. Bedelli askerliğe başvuru süresi 3 ay olacak.

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu teklifte bedelli askerlikte 25 yaş detayına da yer verildi. Yaş sınırının gerekçesiyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

  • "Maddede öngörülen yaş sınırı; askeri hizmetin gerektirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak belirlenmiştir."

Bedelli askerlik teklifi Meclis'te
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Bedelli askerlik teklifi Meclis'te

Bedelli askerlikte yaş hesaplama
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Bedelli askerlikte yaş hesaplama

Bedelli askerlik başvuruları nereden yapılacak?
GÜNDEM
Bedelli askerlik başvuruları nereden yapılacak?

Bedelli askerlikten kaç kişi faydalanabilir?

Son rakamlara göre halen askerlik yoklamasına tabi, askerlik çağı gelmiş olan 585 bin 210, yoklama kaçağı 570 bin 422, bakaya 56 bin 947, firari 5 bin 772 kişi bulunuyor. 2 milyon 930 bin 279 kişi askerliğini öğrencilik dışında ertelemiş olan kişi sayısı. 1 milyon 885 bin 438 kişi de öğrenci olduğu için askerliğini tecil ettirmiş durumda. Halen silah altında 360 bin 869 er bulunuyor. 2019 yılında ise toplam silah altına alınacak er sayısı 345 bin 933 olarak planlanıyor. Rakamlara bakıldığında askerlikle ilişkisi olan kişi sayısı toplamı 5 milyon 448 bin 858 kişi.

AK Parti'nin bedelli askerlik teklifi bir milyon 234 bin kişiyi kapsıyor.

Şu ana kadar kaç kişi bedelli askerlik yaptı?

Bugüne kadar 5 kez bedelli askerlik yasası çıkarıldı. İlk olarak 1987 yılında, ardından 1992’de uygulanan bedelli 1999’da Marmara depremi sonrası çıkarıldı. 1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290 kişi olmak üzere toplam 125 bin kişi bedelli askerlikten faydalandı. Son olarak 2014’te bedelli askerlik yasası çıkarıldı. O tarihte 27 yaşını doldurmuş olanlar, 18 bin lira karşılığında askerlik yapmış sayıldı. 203 bin kişi faydalandı ve toplam 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edildi.

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