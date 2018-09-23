Gündem Bedelliler kadına şiddetle mücadeleyi de öğrenecek
POLİTİKA

Bedelli askerlere kadına şiddetle mücadele seminerleri de verilecek

Bedelliler 'kadına şiddetle mücadeleyi' de öğrenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğinde, bedelli askerlik hizmetinden yararlanacaklara yönelik 21 günlük temel askerlik eğitimi kapsamında “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konusunda farkındalık seminerleri verilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Selçuk, kışlalarda kadına şiddete karşı seminerler verileceğini açıkladı.
Bakan Selçuk, kışlalarda kadına şiddete karşı seminerler verileceğini açıkladı.

'Şiddete karşı sıfır tolerans' ilkesiyle, kadına karşı şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması ve güçlendirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik kapsamlı faaliyetler gerçekleştiren Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2018'in başından bu yana kamu personelinin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi ve farkındalığının artırılması amacıyla 81 ilde gerçekleştirilen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri" ile 25 binin üzerinde kamu görevlisine ulaşıldığını belirtti.

"500 binin üzerinde ere ulaşacağız"

  • Selçuk; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği üzere; ‘Kadına ve çocuklara yönelik saldırılar insanlık suçudur’. Bu nedenle, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında geniş bir yelpazede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Farkındalık artırma faaliyetleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı ile de güçlü bir işbirliği gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, 21 günlük temel askerlik eğitimi alacak 500 binin üzerinde ere “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri” verilmesi konusunda mutabakata vardık.” dedi.

Kışlalarda 'kadın' vurgusu

40 ilde başlayacak seminerlerin tüm bedelli askerlik celplerinde uygulanması, bu yolla da bedelli askerlik uygulamasından faydalanan herkese ulaşılması hedefleniyor.

  • Bakanlık uzmanları tarafından verilecek eğitimlerde, ‘Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’, ‘Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele’, ‘Kadın-Erkek Eşitliği’, ‘Ulusal Mevzuat ve Başvuru Mekanizmaları’ konuları ele alınacak.
Fırat'ın doğusu terör bataklığı

Fırat'ın doğusu terör bataklığı

Başkan Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesi açıklamalarda bulundu.
Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Başkan Erdoğan, TURKEN Vakfı gala yemeğinde konuştu.
ABD ile yollar ayrıldı

ABD ile yollar ayrıldı

​Almanya gerçeği kabullendi.
Basra’da savaş çanları

Basra’da savaş çanları
AK Parti 40 şehrin röntgenini çekti

AK Parti 40 şehrin röntgenini çekti
Ayaklaryerdenkesildi

Ayaklaryerdenkesildi
KDV yerine tahvil alalım

KDV yerine tahvil alalım
Önceliğimiz içtüzük

Önceliğimiz içtüzük
Satışı dakullanımı dadenetimsiz

Satışı dakullanımı dadenetimsiz
'Kudüs'ü işgalcilere bırakmayacağız'

'Kudüs'ü işgalcilere bırakmayacağız'

Erdoğan, Müslüman ve Türk toplumu temsilcilerine hitap etti.
Rus uçağını İsrail düşürdü

Rus uçağını İsrail düşürdü
YEP’ten ihracata yeni bakış açısı

YEP’ten ihracata yeni bakış açısı
Milli yazılımyer altında

Milli yazılımyer altında
ABD’nin kirli savaşı Suriye’de 3 bin sivilkatletti

ABD’nin kirli savaşı Suriye’de 3 bin sivilkatletti
Türkiye'nin en büyüğü HUBBLE’ı geçecek

Türkiye'nin en büyüğü HUBBLE’ı geçecek
Alımların %60’ı yerli

Alımların %60’ı yerli
Yargıtay dosyaları hızlıca bitirecek

Yargıtay dosyaları hızlıca bitirecek

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.