Bedelliler 'kadına şiddetle mücadeleyi' de öğrenecek

'Şiddete karşı sıfır tolerans' ilkesiyle, kadına karşı şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması ve güçlendirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik kapsamlı faaliyetler gerçekleştiren Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2018'in başından bu yana kamu personelinin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi ve farkındalığının artırılması amacıyla 81 ilde gerçekleştirilen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri" ile 25 binin üzerinde kamu görevlisine ulaşıldığını belirtti.

"500 binin üzerinde ere ulaşacağız"

Selçuk; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği üzere; ‘Kadına ve çocuklara yönelik saldırılar insanlık suçudur’. Bu nedenle, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında geniş bir yelpazede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Farkındalık artırma faaliyetleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı ile de güçlü bir işbirliği gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, 21 günlük temel askerlik eğitimi alacak 500 binin üzerinde ere “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri” verilmesi konusunda mutabakata vardık.” dedi.

Kışlalarda 'kadın' vurgusu

40 ilde başlayacak seminerlerin tüm bedelli askerlik celplerinde uygulanması, bu yolla da bedelli askerlik uygulamasından faydalanan herkese ulaşılması hedefleniyor.