Bekir Bozdağ'dan İran açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter hesabından İran'daki olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

Bozdağ yaptığı açıklamada, "Türkiye, İran'daki olayları yakından takip etmektedir. Türkiye, İran'da huzur, sükun, barış ve istikrarın korunmasını önemsemektedir" dedi.

1)Türkiye,İran’daki olayları yakından takip etmektedir.



Türkiye,İran’da huzur,sükun,barış ve istikrarın korunmasını önemsemektedir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 3 Ocak 2018

'Tuzak' uyarısı

Bozda, "İran'ın huzur, sükun, barış ve istikrarı, İran, İran halkı ve bölgemiz için önemlidir. İran'da meydana gelecek/getirilecek kriz, kaos ve çatışmaların İran, İranlılar ve bölgeye zarar vereceği aşikardır. İran'da huzur, sükun, barış ve istikrarın korunması için iktidarın ve halkın; kışkırtma ve provokasyonlara; kurulan ve kurulacak tuzaklara karşı dikkatli, basiretli ve sağduyulu hareket etmesinin gerekliliğini ve önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz" ifadesini kullandı.

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Bozdağ, "Türkiye, dış müdahalelerle veya şiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasaların çizdiği meşru yol dışında başka bir yöntemle iktidara gelmeye de iktidarı değiştirmeye de karşıdır" şeklinde konuştu.

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