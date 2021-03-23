Kar İstanbul'un kapısına dayandı: Sıcaklıklar hızla düşecek!

AKOM verilerine göre, İstanbul'da Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapması bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada sıcaklıkların, Çarşamba günü akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği ve kent genelinde karla karışık yağmur ile kar yağışı geçişleri yaşanabileceği aktarıldı.

CUMA GÜNÜ BÖLGEYİ TERK EDECEK

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Cuma sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta sonu itibari ile sıcaklıkların tekrardan bahar değerlerine yükselmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

İstanbul için yapılan uyarıların ardından beklenen kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı.

TEKİRDAĞ'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İstanbul’un batı komşusu Tekirdağ’da yağan kar sevindirdi.

Gece saatlerinde Malkara’nın Şahin Mahallesi kırsalında yağan kar, bölge sakinlerini sevindirdi. Kar yağdığını fark eden Kerim Yavuz, o anları telefonuyla görüntüledi.

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Tekirdağ’da kar yağışı başladı

MART KAPIDAN BAKTIRIR KAZMA KÜREK YAKTIRIR

Kar yağışının sevindirici olduğunu ifade eden Nevzat Keskinbaş da, “Ey maşallah be ya ne güzel de kar yağıyor. Trakya’nın soğuğu geri döndü. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır, inşallah her yer bembeyaz olur” diye konuştu.

İL İL HAVA DURUMU

FOTOĞRAF 4 Yozgat'ta akşam saatlerinde Türkmensarılar, Yassıhöyük ve Cihanpaşa köyü çevresinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle, otomobillerde, çatılarda ve su ısıtma sistemlerinde hasar oluştu. Hasar görmemesi için otomobilinin üzerini kapatmaya çalışan Mustafa Özipek, kafasına isabet eden ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle yaralandı. Özipek, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özipek, hayatında ilk kez böyle bu büyüklükte dolu yağışı ile karşılaştığını belirterek, Başıma dolu isabet etmesi sonucu yaralandım, kulaklarımda uğultu oluştu. Ağabeyim hastaneye getirdi. Şimdi durumum iyi. Dolu 5-6 saniye gibi kısa süreli yağdı, 15-20 dakika sürseydi etraf felç olurdu. Ben 51 yaşındayım hayatımda böyle bir dolu görmedim. dedi. Türkmensarılar köyünde yaşayan Gülhanım Özipek de, dolunun çok büyük olduğunu ve çatılardaki kiremitleri kırdığını söyledi. Ceviz büyüklüğündeki dolu hastanelik etti Yozgat'ta akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle otomobillerde ve evlerin çatılarında hasar meydana geldi. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle kafasından yaralanan Mustafa Özipek hastaneye kaldırıldı. BiP'te paylaş

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Çanakkale il geneli, Edirne’nin güney, Balıkesir’in kuzey ve batı çevrelerinde görülecek yağışların ise kuvvetli olması bekleniyor.

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