Kar İstanbul'un kapısına dayandı: Sıcaklıklar hızla düşecek!

AKOM verilerine göre, İstanbul'da Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapması bekleniyor.
AKOM'dan yapılan açıklamada sıcaklıkların, Çarşamba günü akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği ve kent genelinde karla karışık yağmur ile kar yağışı geçişleri yaşanabileceği aktarıldı.
CUMA GÜNÜ BÖLGEYİ TERK EDECEK
Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Cuma sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta sonu itibari ile sıcaklıkların tekrardan bahar değerlerine yükselmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.
İstanbul için yapılan uyarıların ardından beklenen kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı.
TEKİRDAĞ'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
İstanbul’un batı komşusu Tekirdağ’da yağan kar sevindirdi.
Gece saatlerinde Malkara’nın Şahin Mahallesi kırsalında yağan kar, bölge sakinlerini sevindirdi. Kar yağdığını fark eden Kerim Yavuz, o anları telefonuyla görüntüledi.
MART KAPIDAN BAKTIRIR KAZMA KÜREK YAKTIRIR
Kar yağışının sevindirici olduğunu ifade eden Nevzat Keskinbaş da, “Ey maşallah be ya ne güzel de kar yağıyor. Trakya’nın soğuğu geri döndü. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır, inşallah her yer bembeyaz olur” diye konuştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Çanakkale il geneli, Edirne’nin güney, Balıkesir’in kuzey ve batı çevrelerinde görülecek yağışların ise kuvvetli olması bekleniyor.