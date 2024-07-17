Beklenen rapor geldi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli Albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davaya dün de devam edildi. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, daha önce 2002-2004 yıllarına ait HTS kayıtlarının incelenmesini talep eden Mahkeme Heyeti, “Bilirkişinin, sanıkların HTS kayıtlarıyla ilgili raporunu bu (dün) sabah gönderdiğini” belirtti. Mahkeme Başkanı rapora ilişkin, “Bizim de bakma fırsatımız olmadı” dedi.

Davada tanık olarak dinlenmesine karar verilen ve “KÖZ” lakaplı dönemin “FETÖ emniyet imamı” Kemalettin Özdemir, verdiği dilekçeyle duruşmaya katılmak istemediğini bildirdi. 12 Temmuz’da mahkemeye vererek ifadesinin özel bir celsede alınmasını talep eden Özdemir, “Söz konusu tarihte sağlık sorunlarım sebebiyle hastanede randevum var. Bu nedenle ifademin duruşma öncesi veya sonrası bir günde re'sen celse açılarak alınması hususunda gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim” ifadesine yer verdiği aktarıldı. Özdemir hakkında bugün yapılacak duruşmaya da gelmediği takdirde yakalama kararı çıkartılmasına kesin gözüyle bakılıyor.