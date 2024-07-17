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Beklenen rapor geldi

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 17/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:53 - 17/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Necip Hablemitoğlu
Necip Hablemitoğlu

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli Albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davaya dün de devam edildi. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, daha önce 2002-2004 yıllarına ait HTS kayıtlarının incelenmesini talep eden Mahkeme Heyeti, “Bilirkişinin, sanıkların HTS kayıtlarıyla ilgili raporunu bu (dün) sabah gönderdiğini” belirtti. Mahkeme Başkanı rapora ilişkin, “Bizim de bakma fırsatımız olmadı” dedi.

BUGÜN GELMEZSE YAKALAMA ÇIKAR

Davada tanık olarak dinlenmesine karar verilen ve “KÖZ” lakaplı dönemin “FETÖ emniyet imamı” Kemalettin Özdemir, verdiği dilekçeyle duruşmaya katılmak istemediğini bildirdi. 12 Temmuz’da mahkemeye vererek ifadesinin özel bir celsede alınmasını talep eden Özdemir, “Söz konusu tarihte sağlık sorunlarım sebebiyle hastanede randevum var. Bu nedenle ifademin duruşma öncesi veya sonrası bir günde re'sen celse açılarak alınması hususunda gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim” ifadesine yer verdiği aktarıldı. Özdemir hakkında bugün yapılacak duruşmaya da gelmediği takdirde yakalama kararı çıkartılmasına kesin gözüyle bakılıyor.


Asrın felaketinde sahiplerine ulaşılamayan çelik kasalar açıldı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesinde, enkazdan çıkarılan çelik kasalar açıldı. "Asrın felaketi" diye anılan depremlerin ardından enkazdan çıkarılan ancak sahibine ulaşılamadığı için İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen ve yaklaşık 500 gün muhafaza altında tutulan 37 çelik kasa, polis kamerası önünde itfaiye ekiplerince demir kesme makineleri ve balyoz yardımıyla açılabildi. Valilik oluruyla oluşturulan komisyon koordinesinde açılan kasalardan çıkarılan eşya ve belgeler, sahiplerine ya da varislerine teslim edilecek. Yetkililer, numaralandırılmış delil torbalarına konulan malzemelerin teslim edilmesi sürecinin titizlikle yapılacağını belirterek, depremde hayatını kaybedenlerin malzemelerinin varislerine teslim edileceğini bildirdi.


#FETÖ
#Necip Hablemitoğlu
#Soruşturma
2 saat önce
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