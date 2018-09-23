Bekleyin geliyoruz

Terörle mücadele edilen bölgelerdeki arazi yapısına benzer şartlara sahip Isparta ve Eğirdir'de eğitimden geçen komandolar, güç, cesaret, kararlılık ve dayanıklılık kazanıyor. Temel eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar için 16 hafta süren tatbikata katılan askerler, her türlü zor durum ve şartta görev yapabilecek yeterliliğe erişiyor. Arazide karşılaşılması muhtemel terörist unsurların nasıl bertaraf edileceğine ilişkin eğitilen komandolar, karşılaştıkları doğal engelleri ise özel olarak kursunu gördükleri dağcılık tekniklerini kullanarak aşıyor.

MAVİ BERE TAKTILAR

Sırtlarındaki 40 kg'lik teçhizatlarıyla arazide kilometrelerce yürüyen komandolar, istenilen hedeflere yüksek tepeleri, derin kanyon ve vadileri geçerek ulaştı. Tatbikat icabı terörist bulunduğu değerlendirilen sarp bölgelere intikal eden komandoların, büyük cesaret gerektiren noktalardan korkusuzca ve başarıyla geçmeleri tam not aldı. Tatbikat sonunda hedeflerine ulaşan komandolar teçhizatlarıyla bin 749 rakımlı Eğirdir Sivri Tepe'ye zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Yüksekliğe aldırış etmeden Türk ordusunun komando andını Eğirdir semalarına haykıran uzman erbaşlar, tatbikatı başarıyla bitirerek mavi bere takma hakkını kazandı.

4 terörist daha

Terörle mücadeledeki kararlılık, PKK'ya ağır darbe vuruyor. Başarılı hava harekatları neticesinde örgüt içi dağılma hız kazanırken, dağ kadrosunda ise panik hakim. Dün de Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü. Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, teröristlerin eylem hazırlığında olduğu kaydedildi. Yurt içinde yürütülen operasyonlar da PKK'lı teröristlere nefes aldırmıyor.

KAÇIŞ GÜZERGAHLARI VURULDU

Siirt'in Pervari ilçesi yakınlarındaki Herekol Dağı bölgesinde 2 PKK'lı tespit edildi. Teröristlerin kaçış güzergahı, fırtına obüsleri ile ateş altına alındı. Tespit edilen 3 mağara ve 5 ayrı noktadaki aramalarda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.