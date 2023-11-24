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Belçika’dan soykırım soruşturmasına destek

Uluslararası Ceza Mahkemesi’ndeki (UCM) mevcut Filistin soruşturması için gereken 5 milyon avro’yu Belçika ödeyecek. Filistinli mağdurların avukatı olarak şikayet dilekçesi veren Gilles Devers, soruşturma için gerekli mali desteğin bulunduğunu açıkladı.

Neslihan Önder
04:00 - 24/11/2023 Cuma
Güncelleme: 01:58 - 24/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Fransız avukat, Belçika hükümetinin UCM’deki soruşturma masrafları için ihtiyaç duyulan 5 milyon avro ödemeyi taahhüt ettiğini söyledi.

5 ÜLKE UCM’YE BAŞVURDU

Avukat Devers, yazılı açıklamasında Güney Afrika, Bangladeş, Bolivya, Komor Adaları ve Cibuti’nin de resmi olarak UCM’ye İsrail’in soykırım suçlarıyla ilgili başvurduğunu belirtti. Devers, bu durum ve uluslararası kamuoyu çalışmasının da savcılığın karar alma mekanizmasını harekete geçirdiğini ifade etti. Filistinli mağdurların UCM nezdindeki temsilcisi Gilles Devers, 9 Kasım’da beraberindeki 4 kişilik delegasyonla Lahey’deki UCM Savcılığına şikayet dilekçesini verdi. Başvuruya Türkiye’den de 15 STK ve 100’den fazla avukat da müdahil olmuştu. Başvurucular, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılmasını istiyor.



#Belçika
#Filistin
#Soruşturma
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