Belediye başkanı seçilen CHP'li 4 ismin milletvekilliği sona erdi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında 11 kişi daha "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Soruşturma kapsamında ayrıca, CHP İstanbul İl Başkanlığına yazı yazılarak, söz konusu binanın hangi tarihte ve kimden ne kadar bedelle satın alındığına, burada kullanılan paranın nereden, nasıl temin edinildiğine ve paranın satıcıya hangi yolla ödendiğine ilişkin belge ya da makbuzların savcılığa gönderilmesi talep edildi.