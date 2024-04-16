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Belediye başkanı seçilen CHP'li 4 ismin milletvekilliği sona erdi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın milletvekilliği sona erdi.

17:28 - 16/04/2024 Salı
AA
TBMM
TBMM

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, milletvekilleri Tutdere, Köksal, Baltacı ve Önal'ın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilerek mazbatalarını aldıklarını hatırlattı. Önder, 4 milletvekilinin, Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 17. maddesi gereğince TBMM Başkanlığına sundukları yazıyı okuttu.

Yerel seçimlerde Adıyaman Belediye Başkanı seçilen CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Kastamonu Belediye Başkanı seçilen CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile Kırıkkale Belediye Başkanı seçilen CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Meclise sundukları yazıyla belediye başkanlığını tercih ettiklerini bildirdiler.

Meclis Başkanvekili Önder, "Bu tercih sonucunda Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın TBMM üyelikleri, belediye başkanlığını tercih ederek göreve başladıkları tarihler itibarıyla daha önceki uygulamalara da uygun olarak kendiliğinden sona ermiş bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.


İsmail Saymaz CHP'li Sancaktepe Belediyesi'nde jakuzi aradı duşakabin buldu

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Sancaktepe Belediyesi'nde jakuzi aradı. CHP'ye yakın trollerin, Google'dan bulduları jakuzi görselini paylaşarak başkanlık katında lüks jakuzilerin olduğu yalanını yayması sonrası eski başkan Şeyma Döğücü iftiraları net bir dille yalanlamış ve Başkan Alper Yeğin'e, iddiaların ispatlanması çağrısında bulunmuştu. Yanına aldığı CHP'li Başkan Alper Yeğin ile belediye binasını gezen İsmail Saymaz, aradığı jakuziyi bulamasa da görüntülediği banyoyu "burası da o meşhur bölge" sözleriyle servis etti. Yeğin'in, "Jakuziyle bunun olması arasında hiçbir fark yok." sözleri de dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerde 2 metrekarelik duş alanı ve abdest lavabosu yer alıyor.



#TBMM Genel Kurulu
#Abdurrahman Tutdere
#Burcu Köksal
#Hasan Baltacı
#Ahmet Önal
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