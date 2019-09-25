Gündem Belediye başkanına çakar cezası
İSTANBUL

Belediye başkanına çakar cezası

Trafikte sürücüleri çileden çıkartan ‘çakarlı araç’ tacizine ceza kesilmeye başlandı. Yeni genelgenin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu üzerinde denetim yapıldı. Polis, diğerleri gibi İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Nijerya fahri konsolosunun araçlarına da ceza yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı denetimde çakarlı araçlara ceza kesti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı denetimde çakarlı araçlara ceza kesti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda yetkisiz çakar kullanan araçların tespiti için denetim yaptı. Denetim sonucunda çakar kullanan araçlara idari para cezası verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü çakarlı araçlarla ilgili denetim yaptı. Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 15 Temmuz Şehitler köprüsü bağlantı yolu üzerinde yapmış olduğu denetimde, yetkisi bulunmadığı halde çakar kullanan araçlara idari para cezası uyguladı.

İLK CEZA BELEDİYE BAŞKANINA

Para cezası uygulanan araçlar içerisinde İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in aracı ile Nijerya fahri konsolos aracı da bulunuyor. Denetim sırasında yetkisi olmayan araçlara para cezası uygulandı. Resmi plakalı ve çakarlı bir şekilde trafikte seyir halinde olan bir araç durduruldu. Devlet memuru olduğunu belirten aracın sürücüsüne çakarlı araç ve emniyet şeridini kullanmaktan toplam 2 bin 4 TL para cezası uygulandı.

RESMİ GÖREVLİYİM BAHANESİ

Sürücü, “ Resmi görevli bir aracım. Ben de devletin görevli bir memuruyum. Kendi şahsi işimi yapmıyorum. Yetişmemiz gereken önemli bir toplantı var. Ona yetişiyoruz. Görev kağıdım araçta" ifadelerini kullandı.

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